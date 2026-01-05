GENERANDO AUDIO...

Panorámica de Groenlandia y Donald Trump. Fotos: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue insistiendo en anexar a Groenlandia. Aunque apela a motivos de “seguridad”, su objetivo apuntaría a la obtención de recursos naturales, cuyos yacimientos están expuestos por el calentamiento global.

Groenlandia es la isla más grande de Norteamérica y está ubicada en el Océano Ártico. Por ello, es una de las principales rutas marítimas hacia Europa. Pertenece a Dinamarca, pese a estar en territorio norteamericano.

La isla tiene una gran riqueza en recursos naturales y tierras raras, que proveen minerales y metales. El deshielo, causado por el calentamiento global, permite el acceso a nuevos recursos naturales, según medios de comunicación especializados.

En ese contexto, Donald Trump ha insistido en la necesidad estadounidense de hacerse con Groenlandia, pese a los llamados contrarios de la corona danesa.

La riqueza de Groenlandia

En 2009, Groenlandia accedió a una autonomía ampliada, donde se reconoció su derecho a autodeterminarse y explotar sus recursos naturales, sin dejar de pertenecer a Dinamarca.

Para el 2012, empresas de la Unión Europea importaban el 100% de al menos 13 minerales y un grupo de metales. Algunos materiales sirven para crear focos de LED, sistemas de motores híbridos para autos, celulares y tecnología eólica.

Ese año, la AFP calificó a Groenlandia como el “nuevo El Dorado” por sus yacimientos de tierras raras, vitales para tecnologías más avanzadas.

El comisionado comunitario de Industria, Antonio Tajani, declaró en ese año que China estaba adelantándose a la Unión Europea en acuerdos para la explotación de tierras en Groenlandia.

Según AFP, China concentraba el monopolio del 35% de las reservas accesibles y el 97% del mercado de tierras raras donde se extraía el cerio y el litio hasta 2012.

Estados Unidos, con probable mira en recursos naturales

El miembro del Fondo Marshall Alemán de Estados Unidos, Ian Lesser, cuestionó el argumento a la “seguridad” expuesto por Donald Trump para anexar a Groenlandia.

Declaró a Euronews que Washington ya tiene dispositivos de seguridad en la isla. Con ello, ventiló que las intenciones se refieren a la explotación de los recursos naturales.

“El presidente pone mucho énfasis en los recursos, los recursos minerales, los recursos energéticos y las oportunidades comerciales”, destacó.

Estados Unidos insiste en anexar a Groelandia

Katie Miller, quien está casada con Stephen Miller, el jefe de gabinete adjunto de Donald Trump, publicó una imagen en X donde mostraba al territorio de Groenlandia con los colores de la bandera estadounidense.

Sobre esto, el embajador danés en Estados Unidos, Jesper Moeller Soerensen, compartió un mensaje donde hizo un “recordatorio amistoso” de los lazos de defensa entre ambos países.

Lo anterior va de la mano con las declaraciones hechas por Donald Trump el pasado 4 de enero. En dos ocasiones, indicó que deben hacerse con la isla por “motivos de seguridad”.

“No quiero hablar de Groenlandia. Hablemos de Venezuela, Rusia, Ucrania… Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días”, dijo desde el avión presidencial en entrevista con la revista The Atlantic.

El 22 de diciembre, Donald Trump nombró a Jeff Landy como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: