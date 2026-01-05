GENERANDO AUDIO...

Balacera en tianguis de Reyes Magos en CDMX deja un muerto. Foto: Getty Images

Una balacera registrada en el tianguis del juguete, muy visitado en Día de Reyes Magos, instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), dejó como saldo una persona muerta y otra lesionada. El hecho ocurrió en la esquina de las calles José Joaquín de Herrera y Leona Vicario, donde cientos de personas acudían para comprar juguetes previo al 6 de enero.

De acuerdo con los primeros reportes de los servicios de emergencia, un hombre de entre 35 y 40 años de edad perdió la vida tras recibir impactos de arma de fuego. Paramédicos confirmaron el fallecimiento en el lugar, mientras que la zona fue acordonada por elementos de seguridad para permitir las labores periciales.

Comerciante resulta herido tras la balacera en el tianguis

Durante el intercambio de disparos también resultó lesionado el propietario de un local de venta de muñecas, de aproximadamente 33 años de edad. El hombre fue estabilizado en el sitio por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y posteriormente trasladado al Hospital General de Balbuena. Hasta el momento, su estado de salud se reporta reservado.

Testimonios recabados entre comerciantes y compradores señalaron que el hombre fallecido habría intentado disparar primero contra el comerciante, quien presuntamente repelió la agresión, lo que derivó en el desenlace fatal. Estas versiones ya son analizadas por las autoridades como parte de la investigación.

Fiscalía investiga los hechos en el Centro Histórico

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX inició una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades y establecer el contexto exacto de la agresión armada en una de las zonas con mayor afluencia por la temporada de Reyes Magos.

