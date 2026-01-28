Perros y gatos: detecta las primeras señales de envejecimiento en tu mascota

GENERANDO AUDIO...

Perros y gatos muestran señales de envejecimiento desde los 7 años.

Perros y gatos comienzan a entrar en la etapa de vejez a partir de los 7 años. En ese momento, su cuerpo empieza a mostrar cambios físicos y de comportamiento que pueden pasar desapercibidos si no se observan con atención. Detectar a tiempo las señales de envejecimiento en las mascotas permite ajustar cuidados y mejorar su calidad de vida.

De acuerdo con especialistas, tanto en perros como en gatos el envejecimiento no es una enfermedad, sino un proceso natural. Sin embargo, esta etapa suele venir acompañada de padecimientos comunes que requieren seguimiento veterinario y cambios en la rutina diaria.

Señales de envejecimiento en perros y gatos

En el caso de los perros, los primeros síntomas de envejecimiento incluyen la disminución de actividad, cambios en el peso, alteraciones en el comportamiento, menor apetito, así como pérdida del olfato y la vista. También pueden presentarse molestias en extremidades o músculos, lo que limita su movilidad.

Otro signo visible es el cambio en el pelaje. Con el paso de los años, el pelo comienza a tornarse canoso, sobre todo en el hocico, ojos y patas. Entre los padecimientos más comunes en perros mayores están los tumores o neoplasias, los problemas cardiacos y la insuficiencia renal o hepática.

En perros y gatos adultos mayores también se presentan problemas de obesidad, trastornos dentales, cambios en los hábitos urinarios e intestinales, pérdida de brillo en el pelaje, alteraciones en el sueño, disminución de la audición y la vista, así como menor agilidad.

En los gatos, algunos signos pueden aparecer desde los siete años, aunque se considera “mayor” a partir de los 11. Entre las señales más frecuentes están dormir demasiado o muy poco, confusión, dificultad para saltar o subir escaleras, pérdida o aumento de peso involuntario, cambios de conducta y un pelaje enmarañado o grasoso por falta de acicalamiento.

Cuidados básicos para mascotas adultas mayores

El cuidado comienza desde etapas tempranas con vacunas, desparasitación y visitas anuales al veterinario. Cuando el animal entra en la vejez, se recomienda ajustar su alimentación según edad, peso y raza, reducir paseos largos y realizar trayectos cortos varias veces al día.

También es clave dar seguimiento con análisis clínicos, estudios de orina, sangre y radiografías al menos una vez al año. En el caso de los gatos mayores, se sugiere acudir al veterinario cada seis meses y facilitar su entorno con accesos sencillos, camas cálidas y apoyo en el acicalamiento.

Detectar a tiempo las señales de envejecimiento ayuda a que perros y gatos vivan esta etapa con mayor bienestar y atención adecuada.

