“Scooby”, el perro viral de la NBA que hizo un volcada de 360 grados

“Scooby” y el acróbata Christian Stoinev amenizaron el juego. Foto: Getty Images

“Scooby” es un chihuahua que se ha vuelto viral luego de hacer una volcada de 360 grados durante el medio tiempo de un juego de la NBA.

El perrito fue captado en video junto a su entrenador, el acróbata Christian Stoinev, quien fue el primero en aplaudirle tras realizar su retacada.

La grabación fue compartida por la misma NBA, ya que la participación de “Scooby” y Christian Stoinev formó parte del show de medio tiempo del partido entre los Lakers de Los Ángeles, quienes visitaron a los Nuggets de Denver la noche de este martes 20 de enero.

En el clip se le ve al pequeño Chihuahua, quien se para en sus patas traseras toma una pelota con su hocico, tras dar unos pasos hacia un tablero, acondicionado a su tamaño, hace un giro para, finalmente, “clavar” el balón e incluso, con sus patas delanteras, “colgarse” del aro.

¿Qué se sabe de “Scooby”?

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el “lomito” muestra sus habilidades. Junto a Christian Stoinev ha participado en espectáculos de medio tiempo en juegos de la NBA, NFL, MLB, WNBA, el baloncesto colegial y hasta algunos partidos de futbol donde el perrito hace algunos goles.

Sin embargo, su espectáculo no se limita a lo que Milo, verdadero nombre de “Scooby”, haga con el balón. También destaca por las acrobacias que Stoinev hace con el chihuahua en su espalda o en sus pies.

El espectáculo de Christian y “Scooby”

Christian Stoinev es un artista de circo de quinta generación y fanático de los deportes, durante su adolescencia, llevó su espectáculo al Circo Gamma Phi de la Universidad Estatal de Illinois, de donde se graduó.

Por su parte, Milo es el tercer chihuahua que protagoniza el acto, luego de reemplazar a Percy, quien, a su vez, fue quien tomó el lugar del Scooby original. Sin embargo, Milo es el perrito que ha incluido el número de la volcada al espectáculo.

El acto de “Christian y Scooby”, como menciona su sitio web, saltó a la fama en 2014 durante su participación en la final de America’s Got Talent.

El dúo también ha aparecido en varios programas de televisión de todo el mundo, como en Germany’s Got Talent en 2019, donde se coronaron ganadores.

