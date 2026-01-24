Retiran latas de comida para perro en Reino Unido por contener pedazos de plástico

GENERANDO AUDIO...

Lily’s Kitchen retira latas de comida para perro en Reino Unido. Foto: Getty Images

Lily’s Kitchen, marca de alimento para mascotas, reconoció una investigación relacionada con la calidad en latas de “Pasta al Ragú para perros adultos” de 400 gramos, las cuales podrían contener trozos de plástico en el Reino Unido.

A través de un aviso al consumidor, la empresa de insumos para mascotas anunció que se encontraba llevando a cabo una retirada voluntaria y selectiva del producto afectado en supermercados británicos.

¡Alerta en Reino Unido por comida para perro con plástico!

Como medida de precaución, Lily’s Kitchen retiró el producto “Pasta al Ragú, lata de 400 g” con el número de lote 5212T9097F con los números de lata “27018” al “50268” con caducidad al 31 de julio de 2027.

“Tras una exhaustiva investigación, hemos determinado el origen de este problema y lo hemos localizado en un proveedor de materia prima”. Lily’s Kitchen

A través de su portal oficial, la marca de comida para mascotas publicó una fotografía señalando el número de lata, el número de lote y la fecha de consumo preferente.

La empresa también confirmo que el riesgo se limita únicamente a las latas de Pasta al Ragú con los números de lote y lata indicados previamente, por lo que anunció que dejó de trabajar con su proveedor.

Lily’s Kitchen emite medidas de precaución

A través de su comunicado oficial, la empresa pidió a los consumidores del Reino Unido que, en caso de contar con los lotes señalados, no se deben suministrar a los perros de su hogar.

“Como medida de precaución, si tiene una lata afectada, le rogamos que no se la dé a su mascota y que se ponga en contacto con Lily’s Kitchen“, aclaró en su aviso al consumidor.

Finalmente, la marca de comida para perros recalcó que ningún otro producto se ve afectado por esta retirada voluntaria.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.