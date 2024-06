Emotivo momento en el que un perro se reúne con su dueña después de estar perdido por dos años

Perro se reúne con su dueña. Foto: Wayne Animal Care & Control/Reuters

Las tragedias, o descuidos, pueden suceder; y recientemente te mostramos cómo realizar una ficha de búsqueda para una mascota desaparecida, ya que encontrarlos puede ser de una probabilidad 50-50. Pero hoy te compartimos un final feliz, pues un perro se reúne con su dueña tras no saber de su paradero por casi 2 años.

¿De dónde es el caso del perro que se reúne con su dueña?

Loki es el perro que se reúne con su dueña tras desaparecer casi 2 años; dicha historia de reencuentro se registró en Indiana, Estados Unidos. Ahí ocurrió este momento emotivo después de que un lomito que había estado perdido por fin lograra ver a su humana favorita.

¿Cómo pudo suceder el reencuentro entre perro y dueña?

Gracias a los trabajos de Fort Wayne Animal Care & Control fue que se logró reunir nuevamente a Loki con su dueña, una mujer de nombre Samantha Power. En gran medida, esta acción también se debió a que se logró escanear un microchip que portaba el perrito.

Loki no pudo contener su emoción durante el emotivo reencuentro, aunque lo mismo podemos decir de Samantha. Al principio se desbordó la alegría entre ambos, ya que la dama no paraba de sorprenderse al ver a su peludito, mientras que el can movía su cola constantemente y casi saltaba de júbilo.

En las imágenes que compartió la agencia Reuters, se puede apreciar que luego de esa felicidad, vino el llanto y las lágrimas, pues no podían creer que por fin sus caminos se volverían a juntar. Un largo abrazo sincero cerró el increíble reencuentro.

Aunque la historia del perro que se reúne con su dueña tiene un final feliz, sabemos que muchas veces no sucede lo mismo, por lo que cuidar a nuestro lomitos, michis y demás mascotas que nos acompañan en casa, es vitral.

¿Qué hago si encuentro a un perro perdido?

Antes de acercarte, evalúa la situación y asegúrate de que no haya peligros inmediatos para ti o para el animal. Algunos canes pueden estar asustados o desorientados, lo que podría hacerlos reaccionar de manera impredecible, soltando mordidas o corriendo

Acércate con precaución, habla con calma y de forma amigable para ganar la confianza del peludo. Evita movimientos bruscos o gestos agresivos que puedan asustarlo. Si parece amigable, puedes intentar acariciarle con cuidado

Busca una etiqueta de identificación o placa en el collar. Si tiene alguna información de contacto, puedes llamar al número de teléfono o poner en marcha el proceso de reunión con su dueño. Si no tiene una etiqueta, es posible que desees llevarlo a un veterinario o a un refugio para que lo escaneen en busca de un microchip

Informa a las autoridades competentes sobre tu hallazgo; ellos pueden tener información sobre denuncias de perros desaparecidos y ayudarte a encontrar al dueño