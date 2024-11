Perrito devora frambuesas y se da un festín

Perrito devora frambuesas, pues le encantan. Foto: Generada con Gemini

En redes sociales viralizan a un perrito que devora frambuesas, como si fuera el último alimento que fuera a comer, pero con una gracia divina, pues se alimenta con varias de estas frutas como si lo estuviera disfrutando, dejando las croquetas, la clásica comida para perro que a la mayoría se nos viene a la mente.

Video del perrito que devora frambuesas

En X, antes conocido como Twitter, la cuenta @DiloConPerritos compartió el video del perrito que devora frambuesas, como aspiradora llevándose el polvo regado en tu sillón.

En las imágenes virales se puede ver a un lomito de estatura entre mediana y pequeña, alzando el cuellito y comiéndose todas las frambuesas que le quedaban a disposición; volteando de vez en cuando hacia el humano que lo estaba grabando.

Lo curioso es ver la cara de peludito, quien mientras va masticando, ve hacia la cámara con ojos de felicidad y no para de comer del arbusto que tiene enfrente, el cual luce bastante surtido de esta fruta, mismo que también se desconoce si está en un terreno prohibido o no para completar la travesura.

En 30 segundos que dura la grabación, el can se logra comer casi 5 de estas frutas, por lo que suponemos que comió hasta quedar satisfecho.

¿Qué comentan los usuarios del video viral?

El video del perrito que devora frambuesas acumula más de 400 mil reproducciones en tan solo un día de haberse publicado, así como más de 15 mil “me gusta” y decenas de comentarios, entre los que destacamos los siguientes:

@aikljajo: No es nada tonto… ¡Sabe elegir lo que es rico y sano!

@Notthing_demon: Dato curioso: A algunos de los perros les gusta comer frutas o frutos del bosque

@LuciaVa10687897: ¡Hermoso! Dios lo bendiga

@rodeodryve: El mío se comía las fresas del jardín

@rosaylavanda: Perrito cosechador de frambuesas

@CStefanetti: Yo tuve una ovejero alemán que también comía las frambuesas. Era una lucha entre ella y yo por quién descubría primero las más maduras

¿Los perros pueden comer frambuesas?

De acuerdo con Purina, los lomitos sí pueden comer frambuesas; sin embargo, por otro lado, también se destaca que deben comerlas con moderación, ya que contienen una pequeña cantidad de xilitol natural, un compuesto que en grandes cantidades puede ser tóxico para los perros. Las frambuesas contienen niveles muy bajos, por ello es mejor no excederse.

De cualquier manera, primero acude con el veterinario para que te recomiende la comida que puede comer tu mascota, pues además te guiará en cuanto a las porciones que le puedes dar de algún alimento, así como las veces por semana.

¿Qué alimentos tienen prohibidos los perros?

Hay alimentos tóxicos para los perros, que aunque los comamos nosotros los humanos, eso no significa que un lomito pueda ingerirlos, pues nuestros sistemas son diferentes, aquí unos ejemplos de lo que no debes darle a un can:

Chocolate

Café

Uvas y pasas

Cebolla y ajo

Aguacate

Alcohol

Productos lácteos

Nueces de macadamia

Xilitol