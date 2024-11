Primer crucero exclusivo para perros ya tiene fecha para zarpar y cuenta con peluquería, masajes y alberca para consentir a los peludos

¿Cómo es el crucero exclusivo para perros? Foto: Getty Images

En unotv.com te contaremos sobre el primer crucero exclusivo para perros que ya tiene fecha para zarpar y que tiene peluquería, masajes y alberca para consentir a tus peludos.

Los perros se han convertido en miembros de la familia que siempre serán incondicionales y fieles, es por eso que cada vez se permiten en más lugares, desde centros comerciales, en vuelos, con su propia aerolínea o en un crucero exclusivo.

Si has pensado en vacacionar con tu perro pero hay hoteles que no los aceptan o no confías tanto en las medidas de seguridad, este crucero es para ti, ya que transforma por completo la idea del pet-friendly.

Viajar con tu perro ya es más que una posibilidad y más con una experiencia en la que tanto el dueño como la mascota disfruten al máximo con diversión y tranquilidad.

El crucero tiene “mayordomos de mascotas” y medidas de seguridad rigurosas para garantizar el bienestar de todos los pasajeros, desde los humanos, hasta los caninos.

Ya no hay pretexto para no viajar con tu perro y vivir una aventura, esto por un concepto que promete más allá de las experiencias regulares ya que se enfoca en las necesidades y el disfrute de los perros.

Las empresas Cruise Tails y Expedia Cruises de West Orlando se unieron para crear esta experiencia única para los que aman a los perros, es el primer crucero para lomitos que zarpará en noviembre de 2025 desde Tampa, Florida, en Margaritaville at Sea Island.

El viaje irá al Caribe, dándole a los dueños de las mascotas la posibilidad de vacaciones con sus peludos, por lo que pronto abrirá la lista de espera ya que se prevé mucha demanda de los interesados en un nicho que cada vez es más grande.

El crucero tiene capacidad para 250 perros y se ha diseñado para ofrecer actividades adaptadas a las necesidades de los animales, algunas de las propuestas que tiene son concursos de disfraces, desfiles y exhibiciones caninas, haciendo que cada mascota a bordo tenga oportunidad de disfrutar.

El objetivo de las empresas es crear una experiencia inclusiva para los pasajeros, incluso Steve Matzke de Cruise Tails dijo que estaba entusiasmado por la propuesta y explicó que su deseo es transformar la manera en la que los amantes de los perros disfrutan sus vacaciones.

Para que los perros disfruten y estén seguros, se implementará un proceso de aprobación, donde se va a verificar que las mascotas estén al día con sus vacunas y estén en condiciones para viajar.

Además hay normas para asegurar que los perros respeten las áreas restringidas y el bienestar de los que estén a bordo, con este proyecto se pretende revolucionar el viajar con mascotas.

People señala que las habitaciones que tienen perros tendrán una estación privada de alivio en el balcón para que hagan sus necesidades sin tener que salir de su espacio.

Tendrán servicios de peluquería canina, masajes para cachorros y estaciones de chapoteo diseñadas especialmente para ellos, mientras que los propietarios se relajan y disfrutan de otras actividades.

En el barco habrá distintas amenidades como el casino Margaritaville, cubiertas de alberca, 12 restaurantes con temática isleña, un spa y 13 salones exclusivos para los pasajeros.

Aunque este será el primer crucero de Margaritaville at Sea Islander centrado exclusivamente en perros, otras líneas de cruceros también han comenzado a ofrecer la posibilidad de viajar con mascotas.