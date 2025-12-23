Demon Slayer llegará a México con concierto sinfónico en 2026 y esto es TODO lo que debes saber

GENERANDO AUDIO...

Si eres fan del anime debes asistir. Foto: Crunchyroll

Si eres fan de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, ve preparando la katana (y la cartera), porque en 2026 México recibirá uno de los eventos más esperados por la comunidad anime: el concierto sinfónico oficial de Demon Slayer, una experiencia que combina música en vivo, escenas del anime y una producción de alto nivel.

Fecha, sedes y horarios de los conciertos de “Demon Slayer” en México

Auditorio Nacional, Ciudad de México

• 24 de febrero de 2026

• 20:30 horas

Auditorio Telmex, Guadalajara

• 1 de marzo de 2026

• 18:30 horas

El evento forma parte de una gira internacional y está producido por GEA Live y RoadCo Entertainment, en asociación con Aniplex of America, lo que garantiza que se trata de un espectáculo 100% oficial y fiel a la obra original.

¿Qué vamos a ver y escuchar?

Foto: Crunchyroll

Este no es solo “un concierto más”. La experiencia está pensada especialmente para los fans:

• 18 músicos en vivo interpretando la banda sonora oficial

• Escenas del anime proyectadas en una pantalla de cine de tamaño completo

• Música del Unwavering Resolve Arc, uno de los arcos más importantes de Demon Slayer

Todo está sincronizado para que cada golpe musical acompañe los momentos clave del anime. Si alguna vez se te puso la piel de gallina viendo una pelea de Tanjiro, aquí llega su versión sinfónica.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster. Hay diferentes rangos de precio dependiendo de la zona, desde opciones accesibles hasta asientos premium para vivir la experiencia al máximo. Si eres fan del anime, no lo pienses demasiado: este tipo de eventos suelen agotarse rápidamente.

Del manga al fenómeno mundial

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba nació como un manga creado por Koyoharu Gotouge, publicado entre 2016 y 2020. La historia de Tanjiro Kamado y su lucha contra los demonios no tardó en conectar con millones de lectores alrededor del mundo.

El resultado: uno de los mangas más vendidos de todos los tiempos.

Foto: Crunchyroll

La adaptación al anime quedó en manos del estudio ufotable, responsable de elevar la serie con una animación espectacular, efectos visuales de primer nivel y secuencias de combate que ya son historia del anime moderno.

Desde su estreno en 2019, “Demon Slayer” se convirtió en un referente dentro y fuera de Japón, con temporadas, películas y ahora… conciertos sinfónicos.

Este concierto en México forma parte de una serie de presentaciones internacionales que buscan llevar la experiencia de “Demon Slayer” más allá de la pantalla, apostando por la música como uno de los pilares emocionales de la serie.

Y sí: México está incluido en esa celebración global.

Si eres fan de Tanjiro, Nezuko y compañía, esta es una experiencia que definitivamente no te quieres perder.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.