DOOM ahora corre en neuronas humanas, las calculadoras ya pasaron de moda

Si pensabas que ya lo habías visto todo con DOOM, prepárate; pues el legendario shooter acaba de protagonizar uno de los experimentos tecnológicos más impactantes de los últimos años, un grupo de neuronas humanas vivas, cultivadas en laboratorio, logró interactuar con el juego.

El avance fue desarrollado por la empresa australiana Cortical Labs, que consiguió que células cerebrales aprendieran y se adaptaran dentro del entorno virtual del clásico FPS. Sí, no es un meme: estamos hablando de biocomputación aplicada a uno de los juegos más icónicos de la historia.

De Pong a DOOM: el salto evolutivo

Hace algunos años, estas mismas neuronas ya habían sido entrenadas para jugar Pong, en un proceso lento y cuidadosamente supervisado. Pero ahora, gracias a una interfaz que permite programar chips biológicos con Python, un desarrollador independiente logró que interactuaran con DOOM en apenas una semana.

Aunque el rendimiento todavía está lejos del nivel humano, el sistema fue capaz de superar el comportamiento aleatorio y desarrollar patrones básicos de aprendizaje. La clave está en que las neuronas responden a estímulos eléctricos y modifican su comportamiento según la retroalimentación del entorno.

Este tipo de aprendizaje orgánico es mucho más flexible que el de los chips de silicio tradicionales, lo que abre la puerta a modelos híbridos que complementen a la inteligencia artificial convencional.

¿Por qué elegir DOOM?

La elección no fue casual. DOOM no es un simple juego de reflejos; pues implica movimiento constante, toma de decisiones en tiempo real y adaptación a escenarios impredecibles. Si un tejido biológico puede interactuar con un entorno así, significa que estamos ante un paso importante en el control de redes neuronales vivas para tareas complejas.

A largo plazo, este tipo de tecnología podría utilizarse para controlar prótesis inteligentes, brazos robóticos o sistemas físicos avanzados. Jugar DOOM es, en realidad, una prueba de concepto.

Tras la liberación de su código fuente en 1997, la comunidad comenzó a llevarlo a dispositivos impensables, calculadoras, relojes inteligentes, cámaras digitales e incluso tests de embarazo electrónicos.

Ahora, DOOM suma un nuevo logro a su leyenda, funcionar con neuronas humanas reales. Y si algo queda claro, es que este clásico no solo redefinió los shooters… también sigue empujando los límites de la ciencia.