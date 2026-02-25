¿Quieres ir a Japón? Xbox te paga el viaje, solo sigue estos pasos

Si al igual que nosotros uno de tus sueños es ir a Japón, te tenemos una excelente noticia, pues Xbox sorprendió a la comunidad al anunciar un sorteo internacional para celebrar la llegada del videojuego Forza Horizon 6, y el premio es algo que cualquier fan de los autos soñaría: un viaje todo pagado al país que inspirará el nuevo juego.

El embajador de esta promoción es nada menos que Sung Kang, recordado por interpretar a Han en la saga Rápidos y Furiosos. El actor invitó personalmente a los jugadores a sumarse al “Horizon Passport Sweepstakes”, una dinámica que elegirá a 10 ganadores.

Cada uno recibirá un viaje para dos personas con:

Vuelos redondos en clase económica

5 noches en hotel 4 estrellas en Tokio

Transporte terrestre incluido

$1000 USD (17,169.65 pesos mexicanos) para gastos adicionales

Pero lo más atractivo no es solo el hospedaje, pues el itinerario incluye experiencias centradas en la cultura automotriz japonesa. Los ganadores podrán vivir exhibiciones de drifting profesional, visitar talleres de tuneo, museos del automóvil y concesionarios especializados en JDM.

Además, el viaje contempla actividades culturales como un traslado en tren bala a Nagoya, una exhibición de sumo y hasta una proyección exclusiva de Drifter, la nueva película protagonizada por Sung Kang.

¿Cómo participar para ganar el viaje a Japón de Xbox?

Lo más llamativo es que no necesitas comprar el juego para participar.

Los requisitos son:

Tener 21 años o más

Residir legalmente en una región donde Xbox tenga presencia (excepto Rusia)

Contar con una cuenta válida de Xbox, Steam o PlayStation

El primer paso obligatorio es añadir Forza Horizon 6 a tu lista de deseos (wishlist) en la plataforma que prefieras. Después, deberás ingresar al sitio oficial de la promoción y completar un formulario con tus datos personales y aceptar las bases legales.

Solo se permite una participación por persona y no se aceptan sistemas automatizados.

La promoción ya está activa desde el 24 de febrero y cerrará el 23 de marzo. Los ganadores viajarán del 27 de abril al 2 de mayo y tendrán 48 horas para aceptar el premio una vez notificados.

Con Japón como escenario principal de Forza Horizon 6 y ahora como destino real para los fans, Xbox está llevando la fantasía automotriz del juego directo al mundo real. La pregunta es obligada: ¿te lanzarías a correr por las calles de Tokio… en la vida real?

