La Casa Blanca usó Pokémon en una imagen política y la compañía ya reaccionó

Pokémon no apoya la política. Foto: Facebook/Pokémon

Pokémon marcó distancia de una publicación política que utilizó imágenes de la franquicia para difundir un mensaje relacionado con el slogan “Make America Great Again”. El caso generó debate entre fans y en la comunidad gamer, luego de que la publicación fuera compartida desde la cuenta oficial de la Casa Blanca.

The Pokémon Company se deslinda del uso de su marca

De acuerdo con un reporte de The New York Times, la The Pokémon Company aseguró que no participó ni autorizó el uso de su propiedad intelectual en la imagen difundida.

La publicación utilizaba un generador de fuentes inspirado en Pokémon para escribir el famoso lema político asociado al presidente Donald Trump: “Make America Great Again”. Además, el gráfico incluía varios personajes de la franquicia.

En un comunicado, la portavoz Sravanthi Dev señaló que la empresa no está vinculada con ninguna agenda política.

“Somos conscientes del contenido reciente en redes que incluye imágenes asociadas con nuestra marca. No estuvimos involucrados en su creación o distribución y no se otorgó permiso para usar nuestra propiedad intelectual”.

La compañía también reiteró que su misión es “unir al mundo a través del entretenimiento”, algo que (según subrayaron) no está relacionado con posiciones políticas.

Pokémon no es el primer caso, más videojuegos han tenido problemas con su uso para fines políticos

El incidente no es el primero en el que la cultura gamer se mezcla con la política en Estados Unidos. Según reportes recientes, la administración de Donald Trump ha recurrido en varias ocasiones a memes y referencias a videojuegos para amplificar mensajes en redes sociales.

Uno de los ejemplos previos incluyó un video viral que utilizaba el tema original del anime de Pokémon junto con imágenes de agentes de inmigración realizando arrestos.

Además de Pokémon, otras franquicias populares también han aparecido en este tipo de contenido digital, entre ellas:

Halo

Stardew Valley

Call of Duty

La controversia incluso salpicó a figuras del entretenimiento. La cantante y actriz Sabrina Carpenter fue mencionada en el debate en redes sociales y respondió públicamente mostrando su rechazo.