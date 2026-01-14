157 mil mdp para cáncer, VIH y trasplantes que el Insabi nunca usó

GENERANDO AUDIO...

Presupuesto para enfermedades como cáncer, no lo ejerció Insabi. Cuartoscuro

Entre 2021 y 2022, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador transfirió a la Tesorería de la Federación (Tesofe) un total de 157 mil millones de pesos provenientes del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), recursos creados para financiar la atención de cáncer y enfermedades catastróficas en personas sin seguridad social, de acuerdo con registros de la Cuenta Pública.

Las transferencias ocurrieron tras la desaparición del Seguro Popular y durante la operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), organismo que reconoció no haber financiado tratamientos con recursos del fondo durante 2022, según su propio informe de resultados.

Del Seguro Popular al Insabi y su extinción

El Seguro Popular fue creado para garantizar atención médica a personas sin seguridad social, con énfasis en 66 enfermedades catastróficas por su alto costo, entre ellas

Distintitos tipos de Cáncer

Trasplantes

Cuidados intensivos neonatales

Padecimientos congénitos

VIH

A través del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, el programa cubría medicamentos, cirugías, hospitalización, consultas y también estudios especializados.

Hasta 2018, el fideicomiso del Seguro Popular llegó a acumular 119 mil millones de pesos, resultado de aportaciones federales, estatales y cuotas de los propios beneficiarios, determinadas mediante estudios socioeconómicos. Bajo este esquema, los hospitales atendían a los pacientes y el Gobierno federal reembolsaba el costo de los tratamientos.

El Seguro Popular fue eliminado en 2019 y sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), constituido el 29 de noviembre. Con este cambio, el fideicomiso original fue reemplazado por el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), que heredó la responsabilidad de financiar la atención de enfermedades de alto costo.

Enfermedades no fueron financiadas

Para diciembre de 2023, el Fonsabi contaba con 45 mil millones de pesos, lo que representa una reducción de 62% respecto al acumulado hasta 2018. Esta disminución ocurrió en paralelo a modificaciones legales que permitieron transferir excedentes del fondo a la Tesorería de la Federación.

El Insabi, de acuerdo con su Informe de Resultados 2022, no financió tratamientos con recursos del Fonsabi durante ese año y reportó que el fondo se utilizó para cubrir obligaciones previamente contraídas con proveedores. El organismo fue extinto en mayo de 2023, sin consolidar un esquema permanente de financiamiento para la atención de enfermedades catastróficas dirigidas a personas sin seguridad social.

Transferencias del Fonsabi a la Tesofe entre 2021 y 2022

Los estados financieros del Fonsabi, incluidos en la Cuenta Pública, documentan que:

En 2021 se transfirieron 92 mil 745 millones de pesos

se transfirieron En 2022 se regresaron 64 mil 700 millones de pesos

se regresaron El monto total asciende a 157 mil 400 millones de pesos

Una vez concentrados en la Tesofe, estos recursos se integraron a la bolsa general de ingresos federales, lo que impidió identificar su destino específico en materia de atención médica para enfermedades de alto costo.

Cambios legales permitieron las transferencias de recursos de salud

A partir de 2019, se modificaron la Ley General de Salud y la Ley de Ingresos de la Federación, estableciendo que los excedentes del Fonsabi podían reintegrarse a la Tesorería. Aunque los movimientos se realizaron conforme a la ley, una vez transferidos, los recursos dejaron de rastrearse como gasto específico para enfermedades catastróficas.

Insabi no reportó tratamientos financiados con el fondo en 2022

En el apartado de “casos autorizados, validados y pagados” de su Informe de Resultados 2022, Insabi informó que no utilizó recursos del Fonsabi. El documento señala que el fondo se empleó para cubrir deudas con seis proveedores por compromisos adquiridos en ejercicios fiscales anteriores.

Recortes en financiamiento para cáncer infantil, mama y cervicouterino

Los registros presupuestales oficiales muestran una reducción significativa en el gasto destinado a distintos tipos de cáncer:

Cáncer infantil : el gasto pasó de 500 millones de pesos entre 2012 y 2016 a 21 millones en 2021

: el gasto pasó de entre 2012 y 2016 a Cáncer de mama : disminuyó de 1 mil 995 millones de pesos en 2018 a 170 millones en 2021

: disminuyó de a Cáncer cervicouterino: bajó de 300 millones de pesos en 2018 a 15 millones en 2021

El número de tratamientos financiados con recursos federales también se redujo de manera paralela durante ese periodo.

Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó también que, a partir de 2020, el fondo dejó de financiar de forma regular tratamientos para enfermedades catastróficas. En diversos casos, los pagos correspondieron a atenciones que se dieron entre 2017 y 2019, y persistieron deficiencias en la trazabilidad del gasto una vez que los recursos se transfirieron a la Tesofe.

