Durante 2026, los institutos y hospitales de alta especialidad del país enfrentarán una reducción de recursos por 10 mil 799 millones de pesos, equivalente a un recorte de 26.5%, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El ajuste presupuestal impacta a instituciones que atienden enfermedades graves y de alta complejidad, particularmente a personas que no cuentan con seguridad social en el IMSS o el ISSSTE.

Presupuesto de salud 2026 y comparación con años previos

De acuerdo con el CIEP, aunque el Gobierno federal ha señalado que el presupuesto en salud para 2026 presenta un incremento respecto a 2025, especialistas advierten que el presupuesto aprobado en 2025 ya había registrado un recorte cercano al 12% frente a 2024.

La directora adjunta de Investigación del CIEP, Judith Méndez Méndez, explicó que el ajuste para 2026 representa una disminución acumulada frente a los niveles aprobados dos años antes, lo que afecta de forma directa a los hospitales e institutos de alta especialidad.

Hospitales e institutos con mayores recortes en 2026

El análisis del CIEP detalla reducciones significativas en diversas instituciones del sistema público de salud. Entre las más afectadas se encuentran:

Hospital General “Dr. Manuel Gea González” :

807.7 millones de pesos menos, un recorte de 30%

: 807.7 millones de pesos menos, un recorte de Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” :

1,600.4 millones de pesos menos, equivalente a 24%

: 1,600.4 millones de pesos menos, equivalente a Hospital Infantil de México “Federico Gómez” :

935.9 millones de pesos menos, una reducción de 29%

: 935.9 millones de pesos menos, una reducción de Hospital Juárez de México :

659.3 millones de pesos menos, un recorte de 20%

: 659.3 millones de pesos menos, un recorte de Instituto Nacional de Cancerología :

1,038.4 millones de pesos menos, equivalente a 32%

: 1,038.4 millones de pesos menos, equivalente a Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” :

937.1 millones de pesos menos, una reducción de 31%

: 937.1 millones de pesos menos, una reducción de Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” :

1,369.5 millones de pesos menos, un recorte de 33%

: 1,369.5 millones de pesos menos, un recorte de Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”:

865.1 millones de pesos menos, equivalente a 26%

Atención a enfermedades de alta complejidad

Estos hospitales concentran servicios de trasplantes, atención oncológica, cirugías especializadas y tratamientos de enfermedades crónicas y graves. De acuerdo con especialistas, en estas instituciones trabajan médicos, enfermeras y personal de salud con formación altamente especializada.

El diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, señaló que estos centros atienden padecimientos como cáncer, tumores cerebrales, trasplantes de riñón y trasplantes de hígado, servicios que requieren infraestructura y financiamiento constante.

Gasto público en salud y recomendaciones internacionales

El CIEP también advirtió que el gasto público en salud en México se mantiene por debajo de los estándares internacionales. Para 2026, el gasto público proyectado representa alrededor de 2.5 a 2.6% del PIB, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo de 6% del PIB.

De acuerdo con el organismo, esta brecha limita la capacidad del sistema de salud para garantizar atención suficiente, oportuna y de calidad en el sector público.

