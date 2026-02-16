A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | lunes 16 de febrero de 2026

GENERANDO AUDIO...

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Contingencia Ambiental en el Valle de México; permanece Doble No Circula

✔️ Alerta: frío extremo en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas

✔️ Marx Arriaga atrincherado en oficinas de la Secretaría de Educación Pública

✔️ Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa en Cuauhtémoc, denuncia agresiones de comerciantes

✔️ Protestan mineros en Sonora por plagios y desapariciones; exigen garantías de seguridad

✔️ Gobierno federal anuncia incentivos fiscales para producciones cinematográficas; Salma Hayek lo celebra

✔️ Desmienten muerte de Jeremy, alumno de secundaria apuñalado durante una pelea con otro adolescente

✔️ Oleada de incendios en Guayaquil, Ecuador; fue intencional derivada de la disputa entre grupos criminales

