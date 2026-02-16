Te dio sarampión: lo que te pasa tras recuperación

GENERANDO AUDIO...

Podrías presentar secuelas tras contagio por sarampión. Foto: Cuartoscuro

Hasta el pasado sábado 14 de febrero, México estaba cerca de alcanzar los 10 mil contagios por sarampión, luego del intenso brote que corre por todo el país. De acuerdo con cifras oficiales, se tenían contabilizados 9 mil 478 casos, así como 29 defunciones.

A lo largo de este lunes 16 de febrero, la Secretaría de Salud podría actualizar dicha cifra, la cual seguramente sobrepasará los 10 mil casos de sarampión en México.

¿Te contagiaste? Esto pasa tras recuperarte

De acuerdo con Mayo Clinic, uno de los mejores hospitales de los Estados Unidos, después del sarampión los pacientes se recuperan en un lapso de 2 a 3 semanas. Una vez contagiado, se genera inmunidad de por vida.

Sin embargo, el virus debilita gravemente el sistema inmunológico, lo que podría provocar infecciones secundarias; por ejemplo, en oídos o neumonía.

Tras la vulnerabilidad de la persona por el contagio, otra de las secuelas es una deshidratación severa o bien, complicaciones neurológicas como la encefalitis, conocida como inflamación del cerebro.

¿Cómo cuidarse ante el sarampión?

Especialistas han advertido que el uso de cubrebocas es de corta efectividad para evitar el contagio por sarampión. Por ello, consideran que la principal alternativa es la vacunación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda usar cubrebocas en situaciones específicas:

Personas con síntomas o diagnóstico de sarampión

Cuidadores en contacto directo con pacientes

Personal médico durante la atención de casos

Población en zonas con alta incidencia

El IMSS señala que deben usarse cubrebocas tricapa o N95, bien ajustados y retirarlos tocando solo los elásticos, seguido de higiene de manos.

Vacunación continuará en próximos días

Tras el intenso brote de sarampión en México, el Gobierno continúa con la campaña de vacunación para niñas y niños de 6 meses a 12 años, así como para la población de 13 a 49 años.

De acuerdo con datos oficiales, existen 21 mil módulos de vacunación, los cuales puedes consultar en este link: https://dondemevacuno.salud.gob.mx/

De este modo, el monitoreo y la vacunación continuarán mientras se busca contener el brote y evitar más defunciones.

