México lanzará 100 millones de moscas por semana para frenar peligrosa plaga ganadera

GENERANDO AUDIO...

El gusano barrenador es la larva de esta clase de mosca. Foto: Shutterstock

La primera cepa mexicana de mosca estéril del gusano barrenador del ganado avanza en Chiapas y promete convertirse en el eje central para frenar y erradicar esta plaga que afecta a la ganadería nacional.

Durante una visita de supervisión a la Planta de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en Metapa de Domínguez, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, confirmó que la adecuación de la biofábrica registra un avance del 55% y avanza conforme al calendario previsto.

La planta producirá 100 millones de moscas estériles por semana, que serán liberadas como parte de la estrategia para interrumpir el ciclo reproductivo del gusano barrenador del ganado (GBG).

¿Cómo funcionará la estrategia contra el gusano barrenador?

El proyecto contempla la creación de una cepa de mosca desarrollada en México, adaptada a las condiciones específicas del territorio nacional. Científicos mexicanos —incluidos especialistas chiapanecos— producen las colonias y pies de cría que permitirán masificar la producción.

Las pupas del insecto serán esterilizadas mediante un irradiador modernizado con tecnología computarizada y protocolos de seguridad que utilizan fuentes controladas de cobalto-60. Su operación está regulada por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

Además, la infraestructura contará con:

Monitoreo ambiental en tiempo real.

Protocolos estrictos de desinfección para evitar contaminación biológica.

Un sistema de manejo seco que reducirá hasta 90% el consumo de agua respecto al modelo utilizado en Panamá.

Los primeros envíos de mosca estéril están programados para finales de junio, como parte del compromiso del Gobierno federal.

Inversión de 51 millones de dólares y arranque en 2026

La adecuación de la planta en Metapa de Domínguez representa una inversión conjunta de 51 millones de dólares entre el Gobierno de México y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), a través del Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS).

La biofábrica comenzará operaciones en el primer semestre de 2026, generará 240 empleos directos y reforzará las capacidades del Senasica para prevenir, controlar y erradicar el GBG.

Autoridades federales y estatales calificaron el proyecto como estratégico para proteger el hato nacional, reducir riesgos sanitarios y garantizar la continuidad productiva de la ganadería mexicana, además de cumplir con protocolos internacionales para la exportación de ganado.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento