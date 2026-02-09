Casos de sarampión repuntan en México y el mundo; UNAM explica causas

GENERANDO AUDIO...

UNAM explica motivo del aumento de casos de Sarampión. Foto: Cuartoscuro

El sarampión, una enfermedad causada por un virus altamente contagioso, ha registrado un aumento de casos en México y otros países durante los últimos meses. La transmisión ocurre a través de gotículas al hablar, toser o estornudar, y aunque suele afectar a niñas y niños, también puede presentarse en adolescentes y adultos, advirtieron especialistas de la UNAM.

De acuerdo con Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, la infección tiene un periodo de incubación de 10 a 14 días y comienza con fiebre alta, tos, escurrimiento nasal, enrojecimiento de ojos y dolor de cabeza. Después de dos días, aparece una erupción cutánea en todo el cuerpo, uno de los signos más visibles del padecimiento.

Aumento de sarampión y caída en vacunación

El especialista explicó que recientemente se informó sobre un caso sospechoso en la Facultad de Medicina de la UNAM, lo cual no significa un brote. Aclaró que se trató de una acción preventiva y de transparencia, parte de los protocolos de vigilancia epidemiológica.

Ponce de León señaló que el incremento de casos no solo ocurre en México, sino también en países como Canadá, Estados Unidos y España. La principal causa es que la vacunación no ha alcanzado una cobertura del 95 %, nivel necesario para frenar la transmisión de un virus tan contagioso. Añadió que desde antes de la pandemia de Covid-19 ya se observaba una baja en la vacunación, situación que se agravó por problemas de producción, distribución y acceso durante ese periodo.

Población más vulnerable y qué recomiendan expertos

La Rosa María Wong Chew, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que las personas más susceptibles son quienes no cuentan con esquema completo de vacunación. La evidencia indica que es clave haber recibido al menos dos dosis para reducir el riesgo de contagio.

Ante la duda, recomendó que personas menores de 50 años que no sepan si recibieron ambas dosis se apliquen una dosis adicional. En cambio, quienes superan esa edad no requieren vacuna, ya que es muy probable que hayan tenido la enfermedad en su infancia y estén inmunizados.

Panorama global y cifras en México

La Organización Mundial de la Salud informó que varios países, entre ellos España, Reino Unido y Austria, han restablecido la transmisión endémica del sarampión. En México, durante 2025 se confirmaron 6 mil 430 casos, mientras que en 2026, hasta el 26 de enero, se reportaron mil 194 casos confirmados, principalmente en personas de 1 a 19 años, según la Secretaría de Salud.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.