A las Nueve en Uno: toda la información y más | Miércoles 16 de septiembre de 2026
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:
✔️ Claudia Sheinbaum encabeza el Desfile Militar por el 216 aniversario de la Independencia de México
✔️ Más de 200 mil personas acudieron al Zócalo de la CDMX para escuchar el Grito de Independencia
✔️ SEMAR asegura en el AICM un cargamento de aproximadamente una tonelada contaminado con cocaína
✔️ Reportan dos fallecimientos asociados a brote de sarampión en Xalapa, Veracruz
✔️ Vinculan a proceso al “Brilloso” por su probable participación en el homicidio de Carlos Manzo
✔️ respalda avanzar hacia la eliminación del uso de efectivo en México
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