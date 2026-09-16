A las Nueve en Uno: toda la información y más | Miércoles 16 de septiembre de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ Claudia Sheinbaum encabeza el Desfile Militar por el 216 aniversario de la Independencia de México

✔️ Más de 200 mil personas acudieron al Zócalo de la CDMX para escuchar el Grito de Independencia

✔️ SEMAR asegura en el AICM un cargamento de aproximadamente una tonelada contaminado con cocaína

✔️ Reportan dos fallecimientos asociados a brote de sarampión en Xalapa, Veracruz

✔️ Vinculan a proceso al “Brilloso” por su probable participación en el homicidio de Carlos Manzo

✔️ respalda avanzar hacia la eliminación del uso de efectivo en México

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