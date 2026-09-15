Claudia Sheinbaum da su segundo Grito de Independencia; sigue la cobertura EN VIVO por Uno TV

Sigue en vivo el Grito de Independencia por Uno TV, este martes 15 de septiembre, a partir de las 22:45 horas.

El acto recuerda el llamado de Miguel Hidalgo en 1810 para iniciar la lucha por la libertad. Cada año, la ceremonia reúne a miles de mexicanos en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Durante la ceremonia, la presidenta toca la campana de Palacio Nacional y vitorea a los héroes nacionales. Este año, Claudia Sheinbaum encabezará por segunda ocasión este acto como presidenta.

La cobertura especial de Uno TV mostrará el ambiente que se vive en el Zócalo capitalino, donde miles de mexicanos se reúnen para seguir la ceremonia desde la Plaza de la Constitución, así como las últimas noticias relacionadas con el evento.

La cita para seguir la cobertura especial es este martes 15 de septiembre a las 22:35 horas a través de Unotv.com

Grito de Independencia 2025 EN VIVO: últimas noticias

Despliegue de seguridad en Centro Histórico por festejos patrios Con motivo del 216° aniversario del inicio de la Independencia de México, mujeres y hombres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantienen un despliegue operativo en el Centro Histórico y sus inmediaciones. El objetivo es garantizar que las actividades se desarrollen en un entorno seguro, ordenado y familiar para todas y todos. Metro extiende horario por festejos Las Líneas 1, 2 y 3 del Metro de la CDMX ampliarán su horario de servicio durante la noche de este martes 15 de septiembre y operarán hasta la 01:00 horas del miércoles 16, para apoyar los traslados por las celebraciones. El miércoles 16 de septiembre, toda la Red del Metro ofrecerá servicio con horario de día festivo, de 07:00 a 24:00 horas. El Metro recordó que continúa el operativo Cero Pirotecnia, por lo que pidió a los usuarios evitar ingresar a las instalaciones con artículos que contengan pólvora. Por instrucción de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, durante la noche de este martes 15 de septiembre ampliaremos una hora el horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 3 del @MetroCDMX, que operarán hasta la 01:00 del miércoles 16, para apoyar los traslados durante las… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 15, 2026 Cierres y alternativas para el 15 de septiembre El 15 de septiembre, la Subsecretaría de Control de Tránsito realizará cierres y adecuaciones viales conforme avance el evento del Grito de Independencia, que se realizará en la Plaza de la Constitución. Las alternativas para evitar la zona centro son:



Norte: Eje Central Lázaro Cárdenas e Isabel la Católica

Sur: avenida Circunvalación y calle Bolívar

Oriente: República de Perú y avenida Fray Servando Teresa de Mier

Poniente: República de Uruguay y avenida Izazaga #BoletínSSC | #DISPOSITIVOS | #FiestasPatrias | Con motivo de los festejos por el CCXVI Aniversario del Grito de #Independencia, que se llevarán a cabo el 15 de septiembre, y del #DesfileMilitar del 16 del mes patrio, por instrucción de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, la #SSC… pic.twitter.com/4Iz2Z2lkOS — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 14, 2026

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