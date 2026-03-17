Ángeles Verdes: llama al 078 o usa la app para recibir ayuda inmediata en carretera
Si viajas por carretera y necesitas ayuda inmediata, marca 078 o utiliza la app de Ángeles Verdes: el servicio te ofrece apoyo mecánico, orientación turística y acompañamiento en carretera en todo México.
Contactos importantes para asistencia en carretera
- Ángeles Verdes: marca 078 desde cualquier teléfono.
- Número de tu seguro de automóvil: para soporte vehicular adicional.
- Emergencias mayores: llama al 911.
- App móvil de Ángeles Verdes: descarga y solicita apoyo desde tu teléfono.
Cada temporada, miles de paisanas y paisanos cruzan fronteras y recorren carreteras para reencontrarse con su familia y sus raíces. En ese trayecto, Ángeles Verdes actúa como primer respaldo en carretera, ofreciendo asistencia con respeto, calidez y confianza.
Servicios que ofrece Ángeles Verdes
- Apoyo mecánico: asistencia para vehículos averiados o con desperfectos.
- Orientación turística: recomendaciones y guía para conocer México de forma segura.
- Acompañamiento en carretera: seguimiento de viajes y ayuda puntual en situaciones de estrés.
El servicio se realiza en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y autoridades federales, estatales y municipales, garantizando una atención eficiente y segura. Además, gracias al Centro de Gestión Operativa, cada solicitud se monitorea en tiempo real para que la ayuda llegue justo cuando se necesita.
La importancia de viajar informado
Ángeles Verdes no solo atiende asuntos mecánicos: también escucha, orienta y brinda tranquilidad a quienes recorren México. Tener los números y la app listos permite ahorrar tiempo y reducir el estrés en carretera.
Recuerda: marca 078 o utiliza la app de Ángeles Verdes para recibir apoyo inmediato y hacer de tu viaje un trayecto seguro y confiable. Viajar tranquilo también es parte de disfrutar México.