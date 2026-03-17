Topes presupuestales y salariales: los principales puntos del “Plan B” de reforma electoral que será enviada al Senado

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Son varios cambios constitucionales y a leyes secundarias. Foto: Cuartoscuro

Entre sus principales puntos, el “Plan B” de la reforma electoral contempla reducir las regidurías de los ayuntamientos, el presupuesto del Senado y los Congresos, fijar topes salariales a altos funcionarios y ampliar la Revocación de Mandato.

Durante la conferencia de prensa mañanera de este 17 de marzo, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó los principales puntos del “Plan B”.

Se trata de una reforma constitucional y otra a leyes secundarias, enfocada en “reducir los privilegios y fortalecer la revocación de mandato”.

La presidenta Claudia Sheinbaum decidió no modificar la elección judicial, dejando que esta se realice en el 2027, junto con las elecciones para 17 gubernaturas.

No obstante, como uno de sus principales puntos, el “Plan B” de la reforma electoral establece que haya menos candidatos en las boletas para la elección judicial.

¿Cuáles son los puntos principales del “Plan B” de la reforma electoral?

Ayuntamientos

Reducción de regidurías. Habría de 7 a 15 cargos de este tipo por cada municipio

Sólo habrá una sindicatura por municipio

Congresos

Tope presupuestal del 0.7% del presupuesto de egresos de cada estado

Consejeros, magistrados y altos funcionarios no podrá ganar más que quien ejerza como presidente. Actualmente, Claudia Sheinbaum percibe 134 mil 290 pesos netos mensuales

Eliminación de bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales

Reducción de gasto progresivo hasta bajar un 15% en el Senado

Los ahorros serán destinados a obras de infraestructura pública en cada uno de los municipios y estados a los que corresponde la reducción.

Reformas a leyes secundarias

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Tope de remuneraciones de consejeros y altos funcionarios del INE

Tope a remuneraciones de consejeros y altos funcionarios de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE)

A remuneraciones de magistrados y altos funcionarios de tribunales electorales locales

Iniciar cómputos de elección federal al terminar la jornada

Iniciar cómputos de elecciones locales al terminar la jornada

Convenios con autoridades en materia de fiscalización

Uso de tecnologías para la fiscalización

Ley General de Partidos Políticos

Obligación de transparentar remuneraciones de dirigentes de partidos

Obligación de partidos a reportar operaciones financieras en tiempo real

Tope de remuneraciones a 1,500 UMAS (salario de la presidenta)

Prohibir recursos ilícitos de origen no comprobable

Prohibición de recursos del extranjero y aportaciones en efectivo

Revocación de Mandato

La Revocación de Mandato es el proceso de consulta ciudadana donde la gente decide si la persona titular de la presidencia debe continuar o no con su cargo.

Ahora, el“Plan B” establece que dicho proceso podrá solicitarse durante el tercer o cuarto año de gobierno, y no únicamente en un solo año, como sucedía hasta el momento.

De esa forma, la Revocación de Mandato podrá realizarse el primer domingo de junio del 2027 o 2028, dependiendo del año que se solicite.

Funcionarios deben asumir compromiso de austeridad

Rosa Icela mencionó que los sueldos de los funcionarios “deben ser dignos, pero no excesivos”. Además, deben asumir el “compromiso de gastar lo justo porque son recursos públicos”.

De igual manera, la titular de Gobernción aseguró que los ayuntamientos deben realizar cambios que respondan “a la nueva realidad nacional”.

Para que avancen las reformas hechas a la Constitución, el “Plan B” debe aprobarse por mayoría calificada. Morena solo puede lograrlo con el respaldo del PT y Partido Verde.

A diferencia del rechazo de la primera versión de la reforma electoral, esta vez el PT y Partido Verde adelantaron que votarán a favor de la propuesta.

Dieron su respaldo después de que el “Plan B” de la reforma electoral dejó fuera la eliminación de la lista de candidaturas plurinominales y la reducción del financiamiento a partidos políticos, los cuales, eran algunos de los principales puntos de la propuesta original.

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