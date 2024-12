La revista Time reveló su lista final de personalidades que podrían obtener el título como Persona del Año, por lo cual el nombre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se hizo presente, ya que se encuentra nominada.

La famosa revista hizo una reflexión sobre el impacto que tuvo la mandataria mexicana al convertirse en la primera mujer presidenta de México.

Since 1927, TIME has named a person, group, or concept that had the biggest impact—for good or ill—on the world. See the shortlist for TIME's Person of the Year 2024: https://t.co/SzNi7g5aJn