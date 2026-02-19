¿Cómo dar de alta placas nuevas en tu estado?
El trámite de alta de placas es obligatorio para vehículos nuevos o usados que no estén registrados en el padrón vehicular de la entidad. El procedimiento, costos y modalidad (presencial o línea), varían según el estado.
En la mayoría de los casos, el alta incluye la expedición de placas metálicas, tarjeta de circulación y engomado, además del pago de derechos de control vehicular y otras contribuciones locales.
Documentos que se solicitan
Aunque cada estado establece requisitos específicos, de manera general las autoridades piden:
- Documento que acredite la propiedad (factura, CFDI o carta factura vigente)
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio reciente en la entidad
- CURP
- Comprobante de pago de derechos
Si el trámite lo realiza un tercero, se solicita carta poder simple con identificaciones oficiales o poder notarial.
Para personas morales, normalmente se pide acta constitutiva y documento que acredite la representación legal.
¿Qué estados piden documentos adicionales?
Además de los requisitos generales, algunas entidades solicitan documentación extra:
CDMX
- Línea de captura obtenida en Tesorería
- Comprobante de pago de tenencia
Jalisco
- La carta factura debe contener firma de su emisor y contar con una antigüedad máxima de treinta días
- Tratándose de vehículos nuevos que provengan de diversos países donde no se expida registro de propiedad, podrá recibirse la factura comercial o Invoice, acompañada del certificado de origen.
Morelos
- Comprobante de pago de los derechos e impuestos correspondientes
- Factura, carta factura original vigente acompañada de la copia legible de la factura de origen; cuando la factura sea digital, deberá exhibir carta factura original vigente, archivo XML y/o el contrato de adhesión.
- Póliza de seguro automotriz vigente, expedido por una aseguradora registrada. Las aseguradoras sugeridas las puede elegir en la siguiente página: https://sitio.amis.com.mx/directorio
- Identificación oficial con fotografía de la o del propietario, pude ser el INE
- Comprobante de domicilio en el estado de Morelos del propietario, con una antigüedad de no mayor de tres meses a la fecha de su presentación.
Michoacán
- Constancia de Situación Fiscal del SAT
- Correo electrónico y número celular
- Acta de matrimonio (en caso de cónyuges)
- Carta poder con testigos o poder notarial, según el caso
Guanajuato
- No tener adeudos fiscales vehiculares
- Estatus regular en REPUVE
- Formato de ubicación geográfica del domicilio fiscal
- En vehículos importados: pedimento, fecha y aduana de ingreso
Aguascalientes
- CFDI con emisión no mayor a 30 días
- Constancia de Situación Fiscal en ciertos casos
- CURP cuando no aparezca en la identificación
Hidalgo
- Acta de nacimiento
- Constancia laboral
- Registro con RFC, CURP o firma electrónica
- Seguimiento del trámite mediante folio digital
Puebla
En la entidad, aparte de los requisitos señalados en el apartado de documentos, se pide:
- Constancia de Situación Fiscal (Registro Federal de Contribuyentes). (1 copia). Tratándose de personas morales o físicas con actividad empresarial.
- Folio impreso de cita agendada (1 copia)
Sonora
- Licencia de conducir vigente del Estado de Sonora
- Carta de no adeudo Vehicular del Municipio
- Identificación oficial con fotografía del que realiza el trámite
- Copia de último pago de cuota fija.
- Último pago de Revalidación Anual
Guerrero
Vehículos al corriente
- Tarjeta de circulación 2025 o recibo oficial de pago 2025
- Identificación oficial vigente (INE) del propietario, ampliada al 200%
- Comprobante de pago de Tenencia 2026
Vehículos con adeudos
- Formulario SFA-01 debidamente requisitado
- Factura del vehículo (original y copia).
- Recibos de pago de los últimos 5 años (dependiendo del modelo del vehículo)
- Calca, fotografía o copia del número de serie del vehículo
- Comprobante de domicilio vigente
- Constancia de Inscripción Vehicular REPUVE
Costos por estados
- Oaxaca: Costo variable conforme a la Ley de Ingresos Vigente
- Edomex: Alta de placas mil 194 pesos en automóviles, en motocicletas será de 888 pesos. El trámite se realiza en líneas y posteriormente se agenda cita para recoger placas
- Michoacán: automóviles y camiones 2 mil 260 pesos, motocicletas 679 pesos, remolque mil 264 pesos, personas con discapacidad mil 130 pesos
- Guanajuato: Automóvil mil 473 pesos, motocicletas 400 pesos
- Aguascalientes: Costo general mil 880 pesos
- CDMX: pago de derechos 804 pesos, más tenencia correspondiente
- Hidalgo: Vehículo particular con verificación mil 050 pesos, sin verificación mil 177 pesos, motocicletas y remolque 821 pesos, personas con discapacidad 588 pesos
- Baja California Sur: 291 pesos
- Campeche: mil 537.39 pesos para autos y 509.13 pesos para motos
- Durango: mil 215.98 + incorporación al servicio de control vehicular: 2 mil 431.97, en total a pagar 3 mil 647.95
- Nayarit: El costo oficial aproximado es de 2 mil 800 pesos por unidad, iniciando con un programa de incentivos que ofrece hasta 15% de descuento. El trámite se hace en línea en la página oficial https://citasvehiculares.nayarit.gob.mx/Agendar/
- Sonora: Auto mil 909.00 pesos, vehículos de pensionados y jubilados 897 pesos
- Morelos: El alta de un auto nuevo tiene un costo de mil a mil 300 pesos
- Puebla: El costo de las placas para un vehículo nuevo es de mil 275 pesos
- Chiapas: El alta de placas para vehículo particular cuesta aproximadamente 2 mil 468 pesos y para motocicletas mil 043 pesos. El trámite es presencial y se debe acudir a la delegación o centro de recaudación más cercano
- Chihuahua: El Alta de Placas General incluye derecho de control vehicular, placas, tarjeta de circulación, contribución Cruz Roja, constancia de no robo, verificación física y documental e impuesto universitario
Automóviles (febrero, marzo, abril)
|Modelo
|Febrero
|Marzo
|Abril
|2027–2021
|$3,619.00
|$3,721.00
|$3,823.00
|2020–2016
|$3,566.00
|$3,668.00
|$3,770.00
|2015–2011
|$3,363.00
|$3,464.00
|$3,566.00
|2010–2006
|$3,210.00
|$3,312.00
|$3,413.00
|2005–2001
|$3,057.00
|$3,159.00
|$3,261.00
|2000–1996
|$2,955.00
|$3,057.00
|$3,159.00
|1995 y anteriores
|$2,802.00
|$2,853.00
|$2,904.00
de mayo a diciembre: $4,043 pesos (sin incluir recargos, actualización o multas)
Motocicletas:
- Febrero: mil 522 pesos
- Marzo: mil 581 pesos
- Abril: mil 641 pesos
- De mayo a diciembre: mil 872 pesos
Remolques:
- Febrero: mil 451 pesos
- Marzo: mil 522 pesos
- Abril: mil 595 pesos
- De mayo a diciembre: mil 786 pesos
