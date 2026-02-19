¿Cómo dar de alta placas nuevas en tu estado?

GENERANDO AUDIO...

El trámite de alta de placas es obligatorio para vehículos nuevos o usados que no estén registrados en el padrón vehicular de la entidad. El procedimiento, costos y modalidad (presencial o línea), varían según el estado.

En la mayoría de los casos, el alta incluye la expedición de placas metálicas, tarjeta de circulación y engomado, además del pago de derechos de control vehicular y otras contribuciones locales.

Documentos que se solicitan

Aunque cada estado establece requisitos específicos, de manera general las autoridades piden:

Documento que acredite la propiedad (factura, CFDI o carta factura vigente)

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente en la entidad

CURP

Comprobante de pago de derechos

Si el trámite lo realiza un tercero, se solicita carta poder simple con identificaciones oficiales o poder notarial.

Para personas morales, normalmente se pide acta constitutiva y documento que acredite la representación legal.

¿Qué estados piden documentos adicionales?

Además de los requisitos generales, algunas entidades solicitan documentación extra:

CDMX

Línea de captura obtenida en Tesorería

Comprobante de pago de tenencia

Jalisco

La carta factura debe contener firma de su emisor y contar con una antigüedad máxima de treinta días

Tratándose de vehículos nuevos que provengan de diversos países donde no se expida registro de propiedad, podrá recibirse la factura comercial o Invoice, acompañada del certificado de origen.

Morelos

Comprobante de pago de los derechos e impuestos correspondientes

Factura, carta factura original vigente acompañada de la copia legible de la factura de origen; cuando la factura sea digital, deberá exhibir carta factura original vigente, archivo XML y/o el contrato de adhesión.

Póliza de seguro automotriz vigente, expedido por una aseguradora registrada. Las aseguradoras sugeridas las puede elegir en la siguiente página: https://sitio.amis.com.mx/directorio

Identificación oficial con fotografía de la o del propietario, pude ser el INE

Comprobante de domicilio en el estado de Morelos del propietario, con una antigüedad de no mayor de tres meses a la fecha de su presentación.

Michoacán

Constancia de Situación Fiscal del SAT

Correo electrónico y número celular

Acta de matrimonio (en caso de cónyuges)

Carta poder con testigos o poder notarial, según el caso

Guanajuato

No tener adeudos fiscales vehiculares

Estatus regular en REPUVE

Formato de ubicación geográfica del domicilio fiscal

En vehículos importados: pedimento, fecha y aduana de ingreso

Aguascalientes

CFDI con emisión no mayor a 30 días

Constancia de Situación Fiscal en ciertos casos

CURP cuando no aparezca en la identificación

Hidalgo

Acta de nacimiento

Constancia laboral

Registro con RFC, CURP o firma electrónica

Seguimiento del trámite mediante folio digital

Puebla

En la entidad, aparte de los requisitos señalados en el apartado de documentos, se pide:

Constancia de Situación Fiscal (Registro Federal de Contribuyentes). (1 copia). Tratándose de personas morales o físicas con actividad empresarial.

Folio impreso de cita agendada (1 copia)

Sonora

Licencia de conducir vigente del Estado de Sonora

Carta de no adeudo Vehicular del Municipio

Identificación oficial con fotografía del que realiza el trámite

Copia de último pago de cuota fija.

Último pago de Revalidación Anual

Guerrero

Vehículos al corriente

Tarjeta de circulación 2025 o recibo oficial de pago 2025

Identificación oficial vigente (INE) del propietario, ampliada al 200%

Comprobante de pago de Tenencia 2026

Vehículos con adeudos

Formulario SFA-01 debidamente requisitado

Factura del vehículo (original y copia).

Recibos de pago de los últimos 5 años (dependiendo del modelo del vehículo)

Calca, fotografía o copia del número de serie del vehículo

Comprobante de domicilio vigente

Constancia de Inscripción Vehicular REPUVE

Costos por estados

Oaxaca: Costo variable conforme a la Ley de Ingresos Vigente

Costo variable conforme a la Ley de Ingresos Vigente Edomex: Alta de placas mil 194 pesos en automóviles, en motocicletas será de 888 pesos. El trámite se realiza en líneas y posteriormente se agenda cita para recoger placas

Alta de placas mil 194 pesos en automóviles, en motocicletas será de 888 pesos. El trámite se realiza en líneas y posteriormente se agenda cita para recoger placas Michoacán: automóviles y camiones 2 mil 260 pesos, motocicletas 679 pesos, remolque mil 264 pesos, personas con discapacidad mil 130 pesos

automóviles y camiones 2 mil 260 pesos, motocicletas 679 pesos, remolque mil 264 pesos, personas con discapacidad mil 130 pesos Guanajuato: Automóvil mil 473 pesos, motocicletas 400 pesos

Automóvil mil 473 pesos, motocicletas 400 pesos Aguascalientes: Costo general mil 880 pesos

Costo general mil 880 pesos CDMX: pago de derechos 804 pesos, más tenencia correspondiente

pago de derechos 804 pesos, más tenencia correspondiente Hidalgo: Vehículo particular con verificación mil 050 pesos, sin verificación mil 177 pesos, motocicletas y remolque 821 pesos, personas con discapacidad 588 pesos

Vehículo particular con verificación mil 050 pesos, sin verificación mil 177 pesos, motocicletas y remolque 821 pesos, personas con discapacidad 588 pesos Baja California Sur: 291 pesos

291 pesos Campeche: mil 537.39 pesos para autos y 509.13 pesos para motos

mil 537.39 pesos para autos y 509.13 pesos para motos Durango: mil 215.98 + incorporación al servicio de control vehicular: 2 mil 431.97, en total a pagar 3 mil 647.95

mil 215.98 + incorporación al servicio de control vehicular: 2 mil 431.97, en total a pagar 3 mil 647.95 Nayarit: El costo oficial aproximado es de 2 mil 800 pesos por unidad, iniciando con un programa de incentivos que ofrece hasta 15% de descuento. El trámite se hace en línea en la página oficial https://citasvehiculares.nayarit.gob.mx/Agendar/

El costo oficial aproximado es de 2 mil 800 pesos por unidad, iniciando con un programa de incentivos que ofrece hasta 15% de descuento. El trámite se hace en línea en la página oficial https://citasvehiculares.nayarit.gob.mx/Agendar/ Sonora : Auto mil 909.00 pesos, vehículos de pensionados y jubilados 897 pesos

: Auto mil 909.00 pesos, vehículos de pensionados y jubilados 897 pesos Morelos: El alta de un auto nuevo tiene un costo de mil a mil 300 pesos

El alta de un auto nuevo tiene un costo de mil a mil 300 pesos Puebla: El costo de las placas para un vehículo nuevo es de mil 275 pesos

El costo de las placas para un vehículo nuevo es de mil 275 pesos Chiapas: El alta de placas para vehículo particular cuesta aproximadamente 2 mil 468 pesos y para motocicletas mil 043 pesos. El trámite es presencial y se debe acudir a la delegación o centro de recaudación más cercano

El alta de placas para vehículo particular cuesta aproximadamente 2 mil 468 pesos y para motocicletas mil 043 pesos. El trámite es presencial y se debe acudir a la delegación o centro de recaudación más cercano Chihuahua: El Alta de Placas General incluye derecho de control vehicular, placas, tarjeta de circulación, contribución Cruz Roja, constancia de no robo, verificación física y documental e impuesto universitario

Automóviles (febrero, marzo, abril)

Modelo Febrero Marzo Abril 2027–2021 $3,619.00 $3,721.00 $3,823.00 2020–2016 $3,566.00 $3,668.00 $3,770.00 2015–2011 $3,363.00 $3,464.00 $3,566.00 2010–2006 $3,210.00 $3,312.00 $3,413.00 2005–2001 $3,057.00 $3,159.00 $3,261.00 2000–1996 $2,955.00 $3,057.00 $3,159.00 1995 y anteriores $2,802.00 $2,853.00 $2,904.00

de mayo a diciembre: $4,043 pesos (sin incluir recargos, actualización o multas)

Motocicletas:

Febrero: mil 522 pesos

Marzo: mil 581 pesos

Abril: mil 641 pesos

De mayo a diciembre: mil 872 pesos

Remolques:

Febrero: mil 451 pesos

Marzo: mil 522 pesos

Abril: mil 595 pesos

De mayo a diciembre: mil 786 pesos

