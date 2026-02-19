¿Cómo dar de alta placas nuevas en tu estado?

| 09:10 | Redacción Estados | UnoTV
Tramites en línea y presenciales en cada estado. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El trámite de alta de placas es obligatorio para vehículos nuevos o usados que no estén registrados en el padrón vehicular de la entidad. El procedimiento, costos y modalidad (presencial o línea), varían según el estado.

En la mayoría de los casos, el alta incluye la expedición de placas metálicas, tarjeta de circulación y engomado, además del pago de derechos de control vehicular y otras contribuciones locales.

Documentos que se solicitan

Aunque cada estado establece requisitos específicos, de manera general las autoridades piden:

  • Documento que acredite la propiedad (factura, CFDI o carta factura vigente)
  • Identificación oficial vigente
  • Comprobante de domicilio reciente en la entidad
  • CURP
  • Comprobante de pago de derechos

Si el trámite lo realiza un tercero, se solicita carta poder simple con identificaciones oficiales o poder notarial.

Para personas morales, normalmente se pide acta constitutiva y documento que acredite la representación legal.

¿Qué estados piden documentos adicionales?

Además de los requisitos generales, algunas entidades solicitan documentación extra:

CDMX

  • Línea de captura obtenida en Tesorería
  • Comprobante de pago de tenencia

Jalisco

  • La carta factura debe contener firma de su emisor y contar con una antigüedad máxima de treinta días
  • Tratándose de vehículos nuevos que provengan de diversos países donde no se expida registro de propiedad, podrá recibirse la factura comercial o Invoice, acompañada del certificado de origen.

Morelos

  • Comprobante de pago de los derechos e impuestos correspondientes
  • Factura, carta factura original vigente acompañada de la copia legible de la factura de origen; cuando la factura sea digital, deberá exhibir carta factura original vigente, archivo XML y/o el contrato de adhesión.
  • Póliza de seguro automotriz vigente, expedido por una aseguradora registrada. Las aseguradoras sugeridas las puede elegir en la siguiente página: https://sitio.amis.com.mx/directorio
  • Identificación oficial con fotografía de la o del propietario, pude ser el INE
  • Comprobante de domicilio en el estado de Morelos del propietario, con una antigüedad de no mayor de tres meses a la fecha de su presentación.

Michoacán

  • Constancia de Situación Fiscal del SAT
  • Correo electrónico y número celular
  • Acta de matrimonio (en caso de cónyuges)
  • Carta poder con testigos o poder notarial, según el caso

Guanajuato

  • No tener adeudos fiscales vehiculares
  • Estatus regular en REPUVE
  • Formato de ubicación geográfica del domicilio fiscal
  • En vehículos importados: pedimento, fecha y aduana de ingreso

Aguascalientes

  • CFDI con emisión no mayor a 30 días
  • Constancia de Situación Fiscal en ciertos casos
  • CURP cuando no aparezca en la identificación

Hidalgo

  • Acta de nacimiento
  • Constancia laboral
  • Registro con RFC, CURP o firma electrónica
  • Seguimiento del trámite mediante folio digital

Puebla

En la entidad, aparte de los requisitos señalados en el apartado de documentos, se pide:

  • Constancia de Situación Fiscal (Registro Federal de Contribuyentes). (1 copia). Tratándose de personas morales o físicas con actividad empresarial.
  • Folio impreso de cita agendada (1 copia)

Sonora

  • Licencia de conducir vigente del Estado de Sonora
  • Carta de no adeudo Vehicular del Municipio
  • Identificación oficial con fotografía del que realiza el trámite
  • Copia de último pago de cuota fija.
  • Último pago de Revalidación Anual

Guerrero

Vehículos al corriente

  • Tarjeta de circulación 2025 o recibo oficial de pago 2025
  • Identificación oficial vigente (INE) del propietario, ampliada al 200%
  • Comprobante de pago de Tenencia 2026

Vehículos con adeudos

  • Formulario SFA-01 debidamente requisitado
  • Factura del vehículo (original y copia).
  • Recibos de pago de los últimos 5 años (dependiendo del modelo del vehículo)
  • Calca, fotografía o copia del número de serie del vehículo
  • Comprobante de domicilio vigente
  • Constancia de Inscripción Vehicular REPUVE

Costos por estados

  • Oaxaca: Costo variable conforme a la Ley de Ingresos Vigente
  • Edomex: Alta de placas mil 194 pesos en automóviles, en motocicletas será de 888 pesos. El trámite se realiza en líneas y posteriormente se agenda cita para recoger placas
  • Michoacán: automóviles y camiones 2 mil 260 pesos, motocicletas 679 pesos, remolque mil 264 pesos, personas con discapacidad mil 130 pesos
  • Guanajuato: Automóvil mil 473 pesos, motocicletas 400 pesos
  • Aguascalientes: Costo general mil 880 pesos
  • CDMX: pago de derechos 804 pesos, más tenencia correspondiente
  • Hidalgo: Vehículo particular con verificación mil 050 pesos, sin verificación mil 177 pesos, motocicletas y remolque 821 pesos, personas con discapacidad 588 pesos
  • Baja California Sur: 291 pesos
  • Campeche: mil 537.39 pesos para autos y 509.13 pesos para motos
  • Durango: mil 215.98 + incorporación al servicio de control vehicular: 2 mil 431.97, en total a pagar 3 mil 647.95
  • Nayarit: El costo oficial aproximado es de 2 mil 800 pesos por unidad, iniciando con un programa de incentivos que ofrece hasta 15% de descuento. El trámite se hace en línea en la página oficial https://citasvehiculares.nayarit.gob.mx/Agendar/
  • Sonora: Auto mil 909.00 pesos, vehículos de pensionados y jubilados 897 pesos
  • Morelos: El alta de un auto nuevo tiene un costo de mil a mil 300 pesos
  • Puebla: El costo de las placas para un vehículo nuevo es de mil 275 pesos
  • Chiapas: El alta de placas para vehículo particular cuesta aproximadamente 2 mil 468 pesos y para motocicletas mil 043 pesos. El trámite es presencial y se debe acudir a la delegación o centro de recaudación más cercano
  • Chihuahua: El Alta de Placas General incluye derecho de control vehicular, placas, tarjeta de circulación, contribución Cruz Roja, constancia de no robo, verificación física y documental e impuesto universitario

Automóviles (febrero, marzo, abril)

ModeloFebreroMarzoAbril
2027–2021$3,619.00$3,721.00$3,823.00
2020–2016$3,566.00$3,668.00$3,770.00
2015–2011$3,363.00$3,464.00$3,566.00
2010–2006$3,210.00$3,312.00$3,413.00
2005–2001$3,057.00$3,159.00$3,261.00
2000–1996$2,955.00$3,057.00$3,159.00
1995 y anteriores$2,802.00$2,853.00$2,904.00

de mayo a diciembre: $4,043 pesos (sin incluir recargos, actualización o multas)

Motocicletas:

  • Febrero: mil 522 pesos
  • Marzo: mil 581 pesos
  • Abril: mil 641 pesos
  • De mayo a diciembre: mil 872 pesos

Remolques:

  • Febrero: mil 451 pesos
  • Marzo: mil 522 pesos
  • Abril: mil 595 pesos
  • De mayo a diciembre: mil 786 pesos

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

Miércoles no circulan autos con engomado rojo y placas 3 y 4

Ciudad de México

Miércoles no circulan autos con engomado rojo y placas 3 y 4

Autos con engomado verde y placas 1-2 no circulan este jueves

Ciudad de México

Autos con engomado verde y placas 1-2 no circulan este jueves

Hoy lunes no circulan autos con engomado amarillo y placas 5 y 6

Ciudad de México

Hoy lunes no circulan autos con engomado amarillo y placas 5 y 6

Hoy lunes no circulan autos con engomado amarillo y placas 5 y 6

Ciudad de México

Hoy lunes no circulan autos con engomado amarillo y placas 5 y 6

Etiquetas: , , , , , , , , , , ,