CURP biométrica no es requisito obligatorio, aclara Segob

La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró este día, a través de publicaciones en sus redes sociales oficiales, que la CURP biométrica no es un requisito obligatorio para realizar trámites ni para acceder a apoyos o servicios públicos.

La dependencia federal precisó que el registro es voluntario y que ninguna autoridad puede condicionar la entrega de programas sociales, atención médica, educación u otros servicios por no contar con este documento en su versión biométrica.

¿Qué dice la ley sobre la CURP biométrica?

La Ley General de Población establece que la CURP biométrica será el documento oficial de identificación, pero también otorga facultades a la Segob para definir los lineamientos, plazos y mecanismos de implementación.

Es decir, aunque el marco legal contempla que en el futuro este documento sustituya progresivamente a otros medios de identificación oficial, su aplicación es gradual y depende de disposiciones administrativas que la propia Secretaría debe emitir.

Por ello, actualmente no existe obligación para la ciudadanía de tramitarla.

Implementación será gradual

Segob ha señalado que la incorporación de datos biométricos —como huellas dactilares, fotografía y otros elementos de validación digital— se realizará de manera progresiva en distintas entidades del país.

El proceso contempla:

Registro presencial en módulos autorizados

en módulos autorizados Captura de datos biométricos

Validación de identidad contra bases oficiales

Emisión de la versión actualizada de la CURP

Mientras esta etapa se desarrolla, la CURP tradicional sigue siendo válida para cualquier trámite.

No pueden negarte apoyos o servicios

La autoridad federal fue enfática en que ningún servidor público o institución puede negar atención por no presentar la CURP biométrica.

Esto incluye programas sociales, trámites administrativos, servicios de salud, educación o gestiones bancarias vinculadas con el sector público.

La aclaración surge ante reportes y dudas ciudadanas sobre posibles condicionamientos.

¿Será obligatoria en el futuro?

La Ley es clara en que la CURP biométrica está diseñada para convertirse en el documento oficial de identificación nacional, pero su obligatoriedad dependerá de la conclusión del proceso de implementación y de los lineamientos que emita la Segob.

Por ahora, el registro es voluntario y ningún trámite puede estar condicionado a su presentación.

