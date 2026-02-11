Autos con engomado verde y placas 1-2 no circulan este jueves

GENERANDO AUDIO...

El Hoy No Circula de este jueves 12 de febrero de 2026 aplica para vehículos con engomado VERDE, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2, entre las 5:00 y las 22:00 horas.

El programa restringe la entrada y salida de automóviles en CDMX y Edomex y funciona de lunes a sábado con la mira puesta en velar por el medio ambiente y reducir contaminantes.

¿En qué municipios del Estado de México es válido el Hoy No Circula?

Actualmente, el programa funciona en las siguientes zonas de Edomex:

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

Almoloya de Juárez Calimaya Capultepec Lerma Metepec Mexicaltzingo Ocoyoacac Otzolotepec Rayón San Antonio la Isla San Mateo Atenco Temoaya Tenango del Valle Toluca Xonacatlán Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco

Almoloya del Río Atizapán Capulhuac Texcalyacac Tianguistenco Xalatlaco

Hoy No Circula Sabatino

El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a viernes, pero tiene una condición especial los sábados. La aplicación de esta limitación vehicular, a la que se conoce como Hoy No Circula Sabatino, difiere de la utilizada durante el resto de la semana. El holograma y el número de placa de un automóvil determinan si puede circular los sábados en el Valle de México.

En concreto, el primer y tercer sábado de cada mes no se permite la circulación de los coches con holograma 1 y matrícula impar:

Los segundos y cuartos sábados de cada mes, no pueden circular los coches con holograma 1 y el último dígito de la matrícula en par. Sin embargo, independientemente del color del engomado o de la terminación de la matrícula, los coches con holograma 2, así como los coches extranjeros, no pueden circular ningún sábado.

En el caso de que un mes tenga un quinto sábado, la prohibición se extenderá a los automóviles con holograma 2, a los coches extranjeros y a los vehículos con permiso ese día. El resto de los autos, incluso los que tienen holograma 1, están exentos del Hoy No Circula ese día.

El Hoy No Circula Sabatino está vigente en las mismas 16 alcaldías de la Ciudad de México mencionados anteriormente y en 18 municipios del Estado de México de 5:00 a 22:00 horas, con las mismas restricciones que los días de semana.

¿Qué sucede con el programa los domingos?

Como habrás podido notar, el Hoy No Circula tiene su aplicación seis días a la semana, dejando fuera de la ecuación los domingos. Por lo tanto, los domingos sí podrás manejar libremente por CDMX y Edomex hasta las 5 de la madrugada del lunes, que volverá a estar en vigor.

Horarios en que todos los autos pueden circular libremente

Cabe señalar que el programa Hoy No Circula, que se aplica de lunes a sábado, es en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas.

Por lo tanto, los autos pueden circular libremente y sin restricciones en un horario de:

22:01 a 4:59 horas

Placas foráneas: ¿Pueden circular hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con la misma normativa, los vehículos foráneos con placas extranjeras no podrán circular este miércoles 7 de mayo en un horario de:

5:00 a 11:00 horas

¿En qué más situaciones se suspende el Hoy No Circula?

La autoridad ambiental emite avisos de suspensión de la aplicación del Hoy No Circula en días festivos, no laborables, de descanso obligatorio o temporadas vacacionales, siempre y cuando la calidad del aire no represente un riesgo para la salud de la población y siempre y cuando lo determinen las condiciones meteorológicas, el monitoreo de la calidad del aire y las concentraciones de emisiones contaminantes CDMX.

Mi auto no pertenece a CDMX ni Edomex, ¿podrá circular?

Si te trasladas por motivos turísticos, puedes pedir el Pase Turístico para tu automóvil. Esta licencia permite manejar por la Zona Metropolitana del Valle de México sin ser multado. Podrás conseguir dicho pase una vez por semestre, con una vigencia de 14 días o dos veces por semestre, por 7 días cada solicitud. La solicitud la deberá gestionar el propietario del vehículo.

¿Hay sanciones por no respetar el Hoy No Circula?

Según la normativa vigente en este año, la sanción aplicable a todas aquellas personas que no cumplan el programa Hoy No Circula, recibirán una multa que puede ir desde los 2 mil 262.8 a los 3 mil 394.2 pesos, lo que significa un valor de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Valor de la UMA en 2025, es de 113.14 pesos – Inegi

Los automóviles y conductores que manejan por las vialidades y calles de la Ciudad de México que infringen las medidas del programa se hacen acreedores a las sanciones estipuladas en la Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México, así como en el Reglamento de Tránsito Metropolitano (o el que esté en vigor) y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de ser retirados de la circulación y enviados al depósito vehicular, de donde podrán salir sólo al pagar una multa. Los autos detenidos durante Contingencia Ambiental deberán esperar a que concluya esa restricción.

Fechas de verificación de Hoy No Circula 2026

Los automóviles deben ser validados dos veces al año, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y la fecha depende de cuándo venza la placa y el engomado.

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (CDMX) se puede consultar el calendario oficial por lo que para el mes de enero de 2026 deben realizar este trámite los siguientes automóviles.

Enero y febrero: engomado amarillo , placas 5 o 6

engomado , placas 5 o 6 Febrero y marzo: engomado rosa , placas 7 u 8

