Edomex, Puebla y Jalisco encabezan el robo de vehículos en México

Robo de vehículos se concentra en 3 estados.

El robo de vehículos en México sigue siendo uno de los delitos que más impactan el patrimonio de las familias, pese a mostrar una tendencia a la baja. En 2025 se registraron 115 mil 51 robos de automotores a nivel nacional, lo que representa una disminución de 16% respecto a 2024, de acuerdo con cifras de la agencia TResearch.

Sin embargo, la reducción no ha sido homogénea. Estado de México, Puebla y Jalisco concentran históricamente la mayor incidencia, lo que confirma que el fenómeno permanece focalizado en entidades clave, según los datos del estudio respaldados por cifras del Inegi.

Cierre de 2025 marca el nivel más bajo de robos en una década

Diciembre de 2025 cerró con 8 mil 992 robos de vehículos, el registro más bajo para ese mes desde 2015, consolidando una tendencia anual descendente.

El delito alcanzó su pico en 2018, con 215 mil 111 casos, y desde entonces ha caído hasta los 115 mil 51 robos en 2025, lo que implica una reducción acumulada cercana al 47% en siete años, aunque con persistencia regional.

Las entidades donde más se roban autos en el país

Desde el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, las cifras de vehículos robados en cada entidad de la República Mexicana:

Estado de México – 29 mil 452

– 29 mil 452 Puebla – 13 mil 554

– 13 mil 554 Jalisco – 12 mil 49

– 12 mil 49 Baja California – 10 mil 855

– 10 mil 855 Sinaloa – 8 mil 231

– 8 mil 231 Ciudad de México – 7 mil 563

– 7 mil 563 Guanajuato – 7 mil 16

– 7 mil 16 Michoacán – 6 mil 864

– 6 mil 864 Veracruz – 5 mil 785

– 5 mil 785 Morelos – 5 mil 536

– 5 mil 536 Querétaro – 4 mil 471

– 4 mil 471 Chihuahua – 4 mil 25

– 4 mil 25 Hidalgo – 3 mil 361

– 3 mil 361 Sonora – 3 mil 316

– 3 mil 316 Guerrero – 3 mil 177

– 3 mil 177 Tabasco – 3 mil 061

– 3 mil 061 Oaxaca – 2 mil 788

– 2 mil 788 San Luis Potosí – 2 mil 787

– 2 mil 787 Tamaulipas – 2 mil 588

– 2 mil 588 Aguascalientes – 1 mil 877

– 1 mil 877 Nuevo León – 1 mil 659

– 1 mil 659 Zacatecas – 1 mil 540

– 1 mil 540 Tlaxcala – 1 mil 228

– 1 mil 228 Colima – 1 mil 27

– 1 mil 27 Chiapas – 987

– 987 Yucatán – 719

– 719 Durango – 698

– 698 Baja California Sur – 641

– 641 Campeche – 633

– 633 Nayarit – 578

– 578 Coahuila – 377

Primeros meses del sexenio: el reto sigue vigente

En los primeros meses del actual sexenio se han acumulado 150 mil 691 vehículos robados, con un promedio cercano a 828 robos diarios, lo que evidencia que, pese a la baja anual, el robo de autos sigue siendo un problema estructural.

De acuerdo con TResearch, de los últimos tres sexenios, el que tuvo mayor crecimiento del delito fue el de Enrique Peña Nieto, con 1 millón 39 mil 772 vehículos robados, casi 475 unidades robadas por día. Sin embargo de mantenerse la tendencia actual sin un cambio de fondo, el actual periodo podría superar las cifras.

¿Qué vehículos roban más y cómo ocurren los delitos?

Datos del SESNSP indican que:

7 de cada 10 robos corresponden a automóviles de cuatro ruedas

corresponden a Casi 3 de cada 10 son motocicletas

son El resto involucra transporte pesado o tractores

Un dato clave es que la mayoría de los robos se cometen sin violencia:

En autos, casi 60% se roba sin agresión

se roba En motocicletas, 76% ocurre sin violencia, frente a 24% con agresión

Un delito a la baja, pero con impacto persistente

Las cifras ofrecen una radiografía clara del robo de vehículos en México: aunque hay una disminución sostenida a nivel nacional, la concentración regional y el volumen diario mantienen al delito como una de las principales amenazas contra la seguridad patrimonial de millones de personas.

