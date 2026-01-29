Accidente del Tren Interoceánico no habría sido solo error humano: especialista

GENERANDO AUDIO...

En entrevista en A las Nueve en Uno con Pablo Valdés y Juan Rivas, el ingeniero Eduardo Ramírez Cato, especialista en infraestructura ferroviaria, señaló que el accidente ferroviario no puede atribuirse únicamente a la responsabilidad de tres operadores, como ha planteado la autoridad, sino que existen múltiples fallas técnicas, operativas y estructurales que no han sido investigadas a fondo. El especialista cuestionó que, si la infraestructura y el equipo estaban en buen estado, dos locomotoras hubieran pasado sin problema y el descarrilamiento ocurriera en el tercer carro, lo que calificó como un comportamiento anormal.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.