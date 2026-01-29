Temporada seca en Zona Metropolitana del Valle de México: ¿qué esperamos para 2026?

GENERANDO AUDIO...

Este 2026, se prevé que sea más cálido. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Este año 2026, se prevé que sea más cálido y con menos lluvia que el año pasado (2025) con una sequía moderada, no un año extremo como 2024, dijo el investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (ICAYCC, UNAM), Jorge Zavala Hidalgo.

“¿Qué esperamos para 2026?, esperamos que tengamos condiciones neutras, entonces esperaríamos un año menos cálido. Esperaríamos un año menos cálido que el 2024 y más cálido que 2025, en 2025 también tuvo mucha precipitación, una precipitación menor que en 2025, mayor que 2024 en la primera etapa de la temporada de lluvias”.

Durante el curso “Temporada de Ozono de la Comisión Ambiental de la Megalópolis”, dijo que para conocer la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es importante conocer la temperatura, lluvia, sistemas anticiclónicos y sequía.

¿Qué se sabe sobre el fenómeno “El Niño”?

Respecto al fenómeno de “El Niño” en el océano Pacífico, agregó que en la temporada seca se prevé que esté en etapa neutra y hasta el final del año 2026 y para 2027 podría evolucionar a Niño.

También, mencionó que, el planeta y el país se siguen calentando como parte del cambio climático.

Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, adelantó que en dos semanas informarán a detalle cómo será la temporada de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y las acciones a emprender de las autoridades ambientales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.