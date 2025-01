La Embajada de Israel condenó la destrucción de la estatua del primer ministro Benjamin Netanyahu en el Museo de Cera de la Ciudad de México, calificando los hechos como un “acto de violencia”.

En un comunicado, la sede diplomática mostró su molestia por el acto vandálico contra la figura del primer ministro de Israel en el popular museo capitalino.

“La Embajada de Israel condena enérgicamente el acto de vandalismo perpetrado ayer en el Museo de Cera de la Ciudad de México”, señaló en su cuenta de X.

La agresión contra la estatua del primer ministro Benjamin Netanyahu es una acción reprobable que envía un peligroso mensaje de violencia, intolerancia y odio, afirmó el consulado israelí.

En tanto, aseguró que el país lidera una lucha contra una organización terrorista, cuyas crueles acciones han costado la vida de numerosos civiles, incluidos ciudadanos mexicanos.

La Embajada de Israel en México espera que “las instituciones culturales tomen medidas para prevenir actos de vandalismo como el que presenciamos”, tras el vandalismo a la estatua de Netanyahu.

Aseguraron que se debe proteger el arte expuesto en el Museo de Cera, en el marco de un diálogo abierto y respetuoso.

Asimismo, la sede diplomática israelí señaló que lo ocurrido “no constituye un acto legítimo absoluto”, sino un “acto de violencia”.

Un activista propalestino ingresó al Museo de Cera de la Ciudad de México para vandalizar la figura del primer ministro Benjamin Netanyahu.

JUST NOW: Activists in Mexico City destroy a wax statue of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu with hammers pic.twitter.com/nIVljKUnS2