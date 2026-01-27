Termina estudios desde casa: abre convocatoria de Prepa en Línea-SEP

GENERANDO AUDIO...

Prepa en Línea-SEP lanza convocatoria 2026. Foto: Cuartoscuro/Archivo

A partir de hoy se encuentra abierta la convocatoria Prepa en Línea-SEP para quienes deseen continuar sus estudios de bachillerato y formar parte de la Generación 85. El registro estará disponible hasta el 4 de febrero, y permitirá ampliar en 9 mil 600 lugares el acceso a la Educación Media Superior.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que esta modalidad ofrece una alternativa educativa gratuita, flexible y en línea, dirigida a personas que buscan concluir el bachillerato sin asistir a un plantel presencial.

Convocatoria de Prepa en Línea-SEP

La convocatoria está dirigida a personas mexicanas con certificado de secundaria, así como a personas extranjeras con estancia legal en México, interesadas en cursar el bachillerato en línea a través de este sistema oficial.

El registro deberá realizarse en el sitio:

prepaenlinea.sep.gob.mx

¿Cuáles son los requisitos?

Para participar en la convocatoria, las y los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Certificado de secundaria o equivalente

o equivalente Dos correos electrónicos personales , válidos e intransferibles, que no hayan sido utilizados en convocatorias anteriores

, válidos e intransferibles, que no hayan sido utilizados en convocatorias anteriores Acta de nacimiento

CURP

Los correos electrónicos no podrán modificarse durante el registro ni en la publicación de resultados, por lo que deberán permanecer activos durante todo el proceso.

Fechas clave del proceso de ingreso

Una vez concluido el registro, las y los aspirantes deberán cursar el Módulo Propedéutico, que se llevará a cabo del 9 al 18 de febrero. Este módulo es obligatorio y tiene como objetivo que las personas aspirantes conozcan la plataforma y el modelo educativo de Prepa en Línea-SEP.

Los resultados se darán a conocer del 20 al 25 de febrero, y las 9 mil 600 personas con las calificaciones más altas continuarán con su proceso de inscripción.

Posteriormente, quienes sean promovidos recibirán una matrícula oficial y se integrarán a la Generación 85, iniciando el Módulo 1 del 2 al 29 de marzo.

Mario Delgado destacó que esta convocatoria busca ampliar la cobertura con equidad, ofreciendo opciones educativas que se adapten a las necesidades de las y los jóvenes y contribuyan a garantizar el derecho a la Educación Media Superior en México.

