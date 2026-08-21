FGR señala a Fausto Corrales, pero surgen dudas sobre su papel en caso Cuén: Sandra Romandía

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La periodista Sandra Romandía señaló que Fausto Corrales Rodríguez llevaba una vida discreta en la Ciudad de México, donde buscaba pasar desapercibido tras salir de Sinaloa. De acuerdo con personas que tuvieron contacto con él, frecuentaba restaurantes solo, comía rápido y vigilaba constantemente la puerta.

Romandía explicó en entrevista con José Cárdenas que comenzó a seguir la pista de Fausto Corrales después de conocer que vivía en la capital del país y que podía tener información relacionada con los hechos ocurridos en julio de 2024, en torno a Ismael, el “Mayo” Zambada y Héctor Melesio Cuén.

Fausto Corrales y su relación con el caso de El Mayo Zambada

La periodista destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) presenta ahora a Corrales como una persona implicada en el asesinato de Héctor Melesio Cuén. Sin embargo, afirmó que fuentes con las que tuvo contacto antes de su detención señalaban que las autoridades ya lo tenían localizado en la Ciudad de México.

Según Romandía, Corrales, de 32 años, había salido de Sinaloa y posteriormente estuvo en España y Estados Unidos. Después llegó a la Ciudad de México, donde, según la información recabada por la periodista, no contaba con seguridad.

La periodista relató que Corrales habría sostenido que fue obligado a realizar determinadas acciones, entre ellas llevar a Héctor Melesio Cuén a una reunión y posteriormente manejar su cuerpo.

Romandía señaló que Corrales se habría presentado como una persona amenazada por el crimen organizado y obligada a participar en la manipulación de los hechos ocurridos en julio de 2024.

Sandra Romandía cuestiona transparencia en investigación

Durante la entrevista, Sandra Romandía planteó dudas sobre la forma en que las autoridades mexicanas están retomando el caso y sobre el nivel de transparencia que tendrán los procesos.

También recordó el caso del piloto que habría llevado a El Mayo Zambada a Estados Unidos y sostuvo que el Gobierno mexicano lo tuvo bajo su poder y posteriormente lo dejó en libertad.

La periodista vinculó sus cuestionamientos con un problema más amplio: distinguir entre una persona que participa voluntariamente con grupos criminales y alguien que actúa bajo amenazas o reclutamiento forzado.

Romandía consideró que una de las preguntas centrales es cómo puede el Estado diferenciar entre un cómplice y una persona que busca sobrevivir cuando existe presión del crimen organizado.

El caso de Fausto Corrales queda así como una pieza dentro de las investigaciones sobre los acontecimientos relacionados con el “Mayo” Zambada y la muerte de Héctor Melesio Cuén, mientras persisten preguntas sobre la transparencia de los procesos.

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