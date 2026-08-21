A las nueve en Uno: toda la información y más | Viernes 21 de agosto de 2026

GENERANDO AUDIO...

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ Fernando Farías Laguna llega a México; difunden imágenes del excontralmirante señalado en el caso de huachicol fiscal

✔️ Prisión preventiva para Fausto “N”, presunto testigo del secuestro de “El Mayo” Zambada

✔️ Fuertes lluvias colapsan el tránsito en distintos puntos de la CDMX

✔️ Movimiento Ciudadano no descarta apoyar a Grecia Quiroz en Michoacán

✔️ Estados Unidos sanciona red de cocaína en Ecuador ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación

✔️ Nuevo terremoto en América: sismo de magnitud 7.2 sacude Perú

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.