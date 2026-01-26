Gertz Manero rinde protesta como embajador en Reino Unido; PAN y PRI no participan

GENERANDO AUDIO...

Gertz Manero es ratificado con ausencia de la oposición. Cuartoscuro

Alejandro Gertz Manero rindió protesta como embajador de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso, luego de una votación realizada a mano alzada.

Tras la votación, Gertz Manero ingresó al Pleno para cumplir con el acto protocolario. En el pasillo central, el exfuncionario recibió el saludo del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

Votación en la Comisión Permanente

La ratificación se concretó con votos a favor de Morena, PT y Partido Verde, fuerzas políticas que respaldaron el nombramiento del ex Fiscal General de la República como representante diplomático de México en el Reino Unido.

La votación se realizó en modalidad económica, conforme al procedimiento legislativo aplicable para este tipo de designaciones.

Postura de Movimiento Ciudadano sobre el nombramiento

El senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano (MC), fue el único legislador que cuestionó el nombramiento durante la sesión.

Desde tribuna, el legislador señaló que la renuncia de Gertz Manero a la Fiscalía General de la República no se ajustó plenamente a los supuestos legales, al considerar que una invitación a una embajada no constituye una causa grave para dejar el cargo.

Colosio anunció que la bancada de MC no acompañaría el nombramiento, postura que se reflejó durante la votación en el pleno.

Ausencia de PAN y PRI en el debate

Durante la sesión, no hubo oradores del PAN ni del PRI, y ambas bancadas no participaron en el desarrollo del pleno en el que se votó la ratificación.

La información disponible no detalla intervenciones ni posicionamientos públicos de estos grupos parlamentarios durante la sesión.

Saludos tras rendir protesta

Después de rendir protesta, Gertz Manero se acercó a las curules del PAN y del PRI para saludar a legisladores de ambas bancadas.

El acto ocurrió al término del procedimiento legislativo en el recinto del Congreso.

