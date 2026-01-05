GENERANDO AUDIO...

Los adultos mayores en México pueden acceder a descuentos en el pago del predial y del servicio de agua en distintos municipios del país, de acuerdo con el Directorio de Beneficios con credencial INAPAM 2025 (el más vigente en la pagina de la institución).

Los apoyos aplican con restricciones y dependen de cada gobierno municipal, ayuntamientos u organismos operadores locales.

Estados donde hay descuentos en predial y agua para adultos mayores

Diversos municipios de al menos 16 estados ofrecen descuentos que van del 10% al 50% en predial, agua potable o ambos, principalmente para personas adultas mayores que acrediten su edad y residencia.

Los estados con municipios que reportan este beneficio son:

Chiapas

Colima

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Zacatecas

En algunos casos, el descuento aplica solo en predial, en otros solo en agua, y en ciertos municipios en ambos servicios.

¿De cuánto es el descuento para adultos mayores?

Los apoyos varían según el municipio:

50% de descuento : el más común en predial y/o agua

: el más común en predial y/o agua 20%, 15% o 10% : en municipios con apoyos parciales

: en municipios con apoyos parciales Algunos ayuntamientos aplican porcentajes combinados, según el servicio

Los beneficios suelen otorgarse una vez al año y pueden requerir renovación anual.

Requisitos y cómo solicitar el beneficio

Aunque cada municipio define sus reglas, generalmente se solicita:

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Documento que acredite ser adulto mayor

Que el inmueble esté a nombre del beneficiario

Las autoridades recomiendan acudir directamente al ayuntamiento o al organismo de agua local, ya que aplican restricciones y los porcentajes pueden cambiar cada año.

