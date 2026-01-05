GENERANDO AUDIO...

Festejos por el Día de Retes en México. Foto: Cuartoscuro

Estamos a un día de que los Reyes Magos lleguen a todos los hogares de los niños para repartir obsequios. Como suele ser costumbre en estas fechas, los gobiernos locales suelen hacer eventos para celebrar esta fecha, ya sea repartiendo pedazos de rosca o con conciertos gratuitos.

Eventos para celebrar el Día de Reyes en la CDMX y otros estados

CDMX

Este año, la mega rosca se partirá en el Ángel de la Independencia este lunes 5 de enero a partir de las 11:00 horas. El Gobierno de la CDMX promete que la rosca medirá 250 metros lineales y se repartirán 24 mil porciones para los asistentes.

Guanajuato

En Irapuato, Guanajuato, se organizará la Cabalgata de los Reyes Magos, la cual se transmitirá la noche de este lunes 5 de enero del 2026, a las 18:30 de la noche.

Guerrero

En Chilpancingo, ciudad capital de Guerrero, los festejos del Día de Reyes se llevarán a cabo el 6 de enero, a las 16:00 horas, en las Canchas de la Galeana. Además de la partición de roscas también habrá rifas, inflables y sorpresas.

Hidalgo

En la capital del estado de Hidalgo, Pachuca se llevará a cabo un desfile de los Reyes Magos este lunes 5 de enero de 2026, el cual comenzará a las 18:00 horas, desde el Estadio Revolución.

Jalisco

El Gobierno de Jalisco invita a todas las familias a partir la tradicional rosca de reyes este martes 6 de enero en la Plaza Guadalajara, en punto de las 17:00 horas. Además, los asistentes podrán disfrutar de los últimos días del Festival Ilusionante.

Michoacán

También habrá una Cabalgata de los Reyes Magos en Morelia, Michoacán, la cual se llevará a cabo este lunes 5 de enero a partir de las 17:00 horas, y las actividades iniciarán en el Santuario del Niño de la Salud.

Nuevo León

El Gobierno de Nuevo León anunció que este 6 de enero se realizará el tradicional evento de la Macro Rosca en la Macro Plaza de la ciudad de Monterrey. La cita es a partir de las 17:30 horas y la invitación está abierta para toda la familia.

Además de la entrega de un pedazo de rosca y chocolate caliente, las personas a quienes les toque el muñeco recibirán un regalo sorpresa.

Oaxaca

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca organizará este martes 6 de enero de 2026 el Diverti Reyes, justo en el Parque Primavera Cho Ndobá. Las actividades comenzarán a las 15:00 y terminarán a las 19:30 horas.

Puebla

Con una rosca de Reyes de 6 kilómetros de longitud, Puebla busca inscribir su nombre en el Libro Guinness de los Récords con la pieza más grande del mundo, como cierre de las festividades “Vive el invierno en Puebla Capital”. La cita será el domingo 4 de enero, a las 17:00 horas, en el Zócalo de la ciudad.

La rosca se colocará a lo largo de la avenida Reforma, desde la 11 Sur hasta el Bulevar Héroes del 5 de Mayo, donde dará vuelta para continuar hasta el cruce con la 29 Oriente.

Querétaro

Este lunes 5 de enero se organizará la caravana de los Reyes Magos en el Centro Histórico de Querétaro. Este evento empezará a las 18:00 horas en la calle Morelos y terminará en la calle Ángela Peralta.

Quintana Roo

Para celebrar el Día de Reyes, el Gobierno de Quintana Roo realizará un concierto gratuito en Chetumal que contará con la presencia de Tatiana, la “Reina de los niños”. La cita es el 6 de enero, a las 16:30 horas, en el campo de futbol soccer DIF estatal “Othón P. Blanco”.

Yucatán

El Gran Parque de la Plancha celebrará el Día de los Reyes Magos el 6 de enero de 2026 con una jornada especial en la que se repartirán gratuitamente pedazos de rosca de reyes de 4:00 a 6:00 de la tarde en la Terraza del Mercado Gastronómico. Además, del 2 al 4 de enero, los Reyes Magos estarán presentes en el parque de 4:30 a 9:00 pm para que las familias puedan tomarse fotografías.

