Afectados por descarrilamiento del Tren Interoceánico presentan denuncia ante FGR

GENERANDO AUDIO...

Abogados de lesionados acudieron a la FGR. Foto: Cuartoscuro

Un grupo de afectados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de constructoras y quien resulte responsable, confirmó la firma Vega, MacGregor Arellano, representante legal de las víctimas.

De acuerdo con los abogados, los denunciantes -quienes resultaron lesionados– buscan que se esclarezcan las causas del accidente y se determine si existe responsabilidad penal, así como la eventual reparación del daño, conforme a lo que establezca la autoridad ministerial.

Qué buscan las víctimas del descarrilamiento

Los representantes legales señalaron que, por ahora, no existe una imputación directa, sino la solicitud formal para que la autoridad investigue qué ocurrió y quiénes intervinieron en las obras relacionadas con el proyecto ferroviario.

“Lo que la familia busca es saber qué fue lo que ocurrió. Si hay una responsabilidad, que se investigue y se dé con el responsable; y si no la hay, que también se establezca”, explicó uno de los abogados.

Añadieron que el objetivo central es que la FGR determine si hay o no responsabilidad penal y, en su caso, se defina la reparación del daño con base en los dictámenes oficiales.

Presentan denuncia contra empresas y quien resulte responsable

La denuncia fue presentada en contra de diversas empresas y de quien resulte responsable. Los abogados precisaron que las compañías señaladas no fueron elegidas de manera discrecional, sino que aparecen en informes públicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Las firmas mencionadas en la denuncia habrían tenido intervención en trabajos de rehabilitación, supervisión y construcción relacionados con el proyecto.

“No lo decimos nosotros, no es un tema político; es información que la propia Auditoría Superior de la Federación ha señalado en informes públicos”, subrayaron los abogados.

Estado de salud de lesionados en Tren Interoceánico

Actualmente, las personas representadas por el despacho se encuentran bajo supervisión médica. De acuerdo con la defensa, uno de los lesionados -un menor- presenta una afectación pulmonar, por lo que su estado de salud es el que genera mayor atención médica.

El padre, quien también resultó lesionado, es quien ha podido ofrecer declaraciones públicas, debido a que su condición le permite mayor movilidad.

Denuncia es para ejercer derechos de los afectados

Los abogados aclararon que las víctimas sí han recibido seguimiento y apoyo por parte de instancias gubernamentales, lo cual incluso ha sido reconocido públicamente por uno de los afectados.

Sin embargo, enfatizaron que la denuncia no obedece a inconformidad política ni a confrontación con autoridades, sino al ejercicio del derecho de las víctimas a participar en la investigación.

“Esto no tiene que ver con inconformidad; es simplemente el ejercicio de su derecho para que se esclarezcan los hechos”, puntualizaron.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.