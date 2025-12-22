GENERANDO AUDIO...

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es un gravamen que aplica a numerosas mercancías en México, incluidas las gasolinas y el diésel. Aunque no se cobra de forma directa al consumidor, su diseño y actualización inciden en el precio final de los combustibles.

Desde 2018, los gobiernos de la llamada 4T asumieron el compromiso de evitar incrementos abruptos en el costo de las gasolinas. Sin embargo, contener los precios ha implicado ajustes constantes al IEPS, apoyos fiscales temporales y acuerdos con el sector gasolinero. Ésta es la evolución del impuesto entre 2019 y 2025 y lo que ya está previsto para 2026.

El ajuste confirmado del IEPS a gasolinas y diésel para 2026

Para 2026 ya está definido un nuevo incremento en el IEPS a gasolinas y diésel, que se aplicará a partir del inicio del año. El aumento será homogéneo en términos porcentuales:

Magna : sube 24.46 centavos , al pasar de 6.4555 pesos a 6.7001 pesos por litro.

: sube , al pasar de a por litro. Premium : aumenta 20.66 centavos , de 5.4513 pesos a 5.6579 pesos por litro.

: aumenta , de a por litro. Diésel: incrementa 26.88 centavos, al pasar de 7.0946 pesos a 7.3634 pesos por litro.

En los tres casos, el ajuste equivale a 3.79%, tasa que coincide con la inflación proyectada para 2025, lo que confirma que el impuesto mantiene su esquema de actualización inflacionaria.

Un impuesto que crece año con año en términos reales

El monto específico del IEPS por litro aplicado a los principales combustibles ha mostrado una trayectoria ascendente continua desde 2019. El ajuste anual ha seguido, en términos generales, el comportamiento de la inflación, lo que ha derivado en incrementos sostenidos en pesos.

En siete años, el crecimiento acumulado del impuesto es relevante en los tres combustibles de mayor consumo:

Gasolina Magna : el IEPS pasa de 4.81 pesos por litro en 2019 a 6.7001 pesos en 2026, un aumento acumulado de 39.3% .

: el IEPS pasa de pesos por litro en 2019 a pesos en 2026, un aumento acumulado de . Gasolina Premium : sube de 4.06 pesos a 5.6579 pesos, lo que representa 39.4% más.

: sube de a pesos, lo que representa más. Diésel: aumenta de 5.28 pesos a 7.3634 pesos, un incremento de 39.5%.

Este comportamiento refleja que el impuesto no ha tenido reducciones estructurales en el periodo, sino ajustes graduales alineados a la inflación anual.

¿Cómo se han movido los precios de las gasolinas desde 2019?

Aunque el IEPS es un componente clave, no es el único factor que explica el precio final en las estaciones de servicio. Entre 2019 y 2025, los precios han respondido también al mercado internacional, al tipo de cambio y a los estímulos fiscales.

De forma general, el comportamiento de precios de gasolinas y diésel ha sido el siguiente:

2019 : precios cercanos a 18.73 pesos por litro de Magna; 20.42 pesos en Premium, y 20.42 pesos en diésel.

: precios cercanos a pesos por litro de Magna; pesos en Premium, y en diésel. 2020 : ligera baja promedio, con la Magna alrededor de 18.16 pesos y el diésel cerca de 19.39 pesos.

: ligera baja promedio, con la Magna alrededor de y el diésel cerca de pesos. 2021–2022 : repunte significativo, con la Magna superando los 21 pesos y la Premium por arriba de 24 pesos .

: repunte significativo, con la Magna superando los y la Premium por arriba de . 2023 : ajustes moderados, con precios al alza, pero sin saltos abruptos.

: ajustes moderados, con precios al alza, pero sin saltos abruptos. 2024 : máximos históricos, impulsados por recortes al estímulo fiscal, con la Magna cerca de 24 pesos , la Premium alrededor de 25.35 pesos y el diésel por encima de 25.70 pesos.

: máximos históricos, impulsados por recortes al estímulo fiscal, con la Magna cerca de , la Premium alrededor de pesos y el diésel por encima de pesos. 2025: se implementa un precio límite para la gasolina Magna, con el objetivo de mantenerla máximo en 24 pesos, mientras Premium y diésel continúan con variaciones al alza, pues en estas gasolinas no se ha establecido un precio límite.

¿El aumento del IEPS en 2026 se reflejará en el precio que pagara el consumidor final el siguiente año?

El incremento del IEPS en 2026 no implica, por sí solo, un aumento automático en el precio que paga el consumidor. El impacto dependerá de varios factores:

Estímulos fiscales al IEPS, que hasta ahora no han sido anunciados .

al IEPS, que hasta ahora . Acuerdos entre el gobierno y empresarios gasolineros , como el pacto aplicado en 2025 , para contener el precio de la Magna.

, como el , para contener el precio de la Magna. Comportamiento de la inflación, que puede amortiguar o amplificar el efecto del impuesto.

Acuerdo sobre precio de la gasolina Magna a 24 pesos se revisa cada seis meses

El último acuerdo para fijar un precio máximo a la gasolina Magna en 24 pesos se renovó en septiembre de 2025 y establece revisiones semestrales, por lo que, hasta marzo de 2026, se conocerá si el ajuste del IEPS tendrá un efecto directo en el bolsillo del consumidor, por lo menos en ese tipo de gasolina.

Por ahora, cualquier estimación sobre aumentos en los precios finales sigue siendo anticipada, en tanto que no existan anuncios oficiales sobre estímulos o nuevos mecanismos de contención.

