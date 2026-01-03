Infonavit reduce saldo total e interés a deudores: revisa si tu crédito aplica

GENERANDO AUDIO...

El Infonavit aplica de forma automática el programa Solución Integral a millones de créditos hipotecarios otorgados antes de mayo de 2021, con el objetivo de reducir adeudos, ajustar tasas de interés y, en algunos casos, liquidar completamente el crédito cuando ya se pagó varias veces el monto original.

El instituto señala que no es necesario hacer ningún trámite, ya que los beneficios se aplican de manera directa y pueden consultarse desde Mi Cuenta Infonavit.

¿Quiénes reciben los beneficios de Infonavit Solución Integral?

El programa está dirigido a personas que cumplen con estas condiciones:

Tienen un crédito hipotecario del Infonavit

Lo contrataron antes de mayo de 2021

El crédito sigue activo

No importa si el acreditado tiene o no empleo actualmente; el beneficio se revisa caso por caso. En el caso de créditos conyugales, Infonavit revisa cada crédito de forma individual, por lo que los beneficios pueden aplicarse de manera distinta para cada titular, según su historial y condiciones.

Créditos que ya pueden liquidarse sin pagar más

Uno de los puntos centrales del programa es la liquidación automática del crédito cuando el acreditado ya pagó 2.7 veces o más el monto original del préstamo, sin contar seguros ni comisiones.

En estos casos:

El crédito queda totalmente liquidado

El derechohabiente puede descargar la Carta de Instrucción de Cancelación de Hipoteca

El trámite se realiza desde Mi Cuenta Infonavit

Con ello, la vivienda queda legalmente a nombre del acreditado

Si el acreditado todavía no llega a ese umbral de pago, Infonavit ajusta las condiciones financieras para facilitar la liquidación:

Mensualidades fijas , sin incrementos

, sin incrementos Tasa de interés justa , calculada según el nivel de ingreso

, calculada según el nivel de ingreso Reducción del saldo del crédito

Aportaciones patronales ayudan a bajar la deuda

Para quienes tienen una relación laboral vigente, las aportaciones del empleador:

Se abonan directamente al capital

Ayudan a reducir más rápido la deuda

Si hay pagos atrasados, las aportaciones pueden cubrir esos adeudos

Esto permite que el saldo disminuya sin que el trabajador tenga que aportar más dinero de su bolsillo.

¿Cómo saber si ya te aplicaron el beneficio?

El Infonavit recomienda:

Entrar a Mi Cuenta Infonavit

Revisar el estado actual del crédito

Verificar que los datos de contacto estén actualizados

El instituto también notifica los cambios por correo electrónico.

¿Se puede regresar a las condiciones anteriores?

Sí. Si el acreditado no está de acuerdo con los ajustes aplicados, puede solicitar que su crédito regrese a las condiciones financieras previas.

El plazo es de seis meses a partir de la aplicación del programa

a partir de la aplicación del programa El trámite se realiza llamando a Infonatel: 800 008 3900

Créditos a los que NO aplica Solución Integral

El programa no aplica para:

Créditos de mejora cuya garantía sea la subcuenta de vivienda

cuya garantía sea la subcuenta de vivienda Créditos otorgados después de mayo de 2021

Créditos del Nuevo Esquema de Créditos en Pesos (NECP)

