Infonavit ofrece hasta casi 600 mil pesos a los que cumplan requisitos establecidos

Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece casi 600 mil pesos a todos aquellos que cumplan con los requisitos establecidos por el crédito Cofinavit Ingresos Adicionales.

¿Qué es Confinavit Ingresos Adicionales?

El crédito Cofinavit Ingresos Adicionales es un esquema de cofinanciamiento que se otorga entre el Infonavit y una entidad financiera. Con este producto puedes obtener un crédito mayor al comprobar ingresos extras por concepto de propinas o comisiones.

¿Cómo funciona el crédito Cofinavit Ingresos Adicionales?

El crédito Cofinavit Ingresos Adicionales es similar al crédito Cofinavit, se trata de dos créditos:

Uno otorgado por el Infonavit

Otro por una institución financiera, ya sea un banco o una Sofol (Sociedad Financiera de Objeto Limitado)

Está dirigido a personas con salario mensual menor a 13 mil 413.88 pesos, que además del sueldo base pueden comprobar ingresos extra ante la entidad financiera.

El primer paso es realizar la precalificación en Mi Cuenta Infonavit, donde debes alcanzar mil 80 puntos. Una vez cumplido este requisito, se tramita el crédito bancario y, tras su aprobación, la institución financiera gestiona el proceso con el Infonavit.

Características del crédito Cofinavit Ingresos Adicionales

Entre los principales beneficios de este crédito destacan:

Es válido para comprar vivienda nueva o existente

El Infonavit puede otorgar hasta 598 mil 465 pesos , según tu capacidad de pago

, según tu capacidad de pago Tasa de interés fija durante toda la vida del crédito

durante toda la vida del crédito Si ganas menos de 9 mil 630 mensuales , estás exento de gastos de titulación

, estás El descuento mensual se ajusta a tu salario

Puedes realizar pagos anticipados o liquidar sin penalización

Permite crédito conyugal , si ambos cotizan en el Infonavit

, si ambos cotizan en el Infonavit Las aportaciones patronales se abonan directamente al capital

se abonan directamente al capital Incluye seguro de vida, Fondo de Protección de Pagos y Seguro contra Daños para la vivienda

Requisitos para solicitar el crédito Cofinavit Ingresos Adicionales

Para acceder a este financiamiento, el Infonavit detalló cuáles son los requisitos necesarios:

Tener empleo formal vigente y cotizar en el Infonavit

y cotizar en el Infonavit Contar con mil 80 puntos

Comprobar ingresos adicionales (propinas o comisiones)

(propinas o comisiones) Obtener la aprobación del crédito bancario

Percibir ingresos de hasta 13 mil 413 pesos mensuales

Firmar la carta de instrucción irrevocable

Contar con avalúo electrónico y dictamen técnico (no mayor a 6 meses)

(no mayor a 6 meses) Presentar copia del título de propiedad del inmueble

del inmueble Realizar el curso en línea “Saber Más Para Decidir Mejor”

Acreditar el matrimonio en caso de crédito conyugal

