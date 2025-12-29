Vivienda para el Bienestar: requisitos y pasos para obtener tu casa
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó, a través de sus redes sociales, los requisitos y lineamientos para que personas derechohabientes puedan acceder al Programa Vivienda para el Bienestar, enfocado principalmente en jóvenes que buscan adquirir su primera vivienda.
De acuerdo con el Instituto, las viviendas contempladas dentro del programa cuentan con una superficie aproximada de 60 metros cuadrados.
Requisitos para acceder a Vivienda para el Bienestar
Para participar en el programa, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes criterios:
- Contar con crédito Infonavit vigente
- Tener mínimo seis meses de antigüedad laboral
- Percibir entre uno y dos salarios mínimos
- No contar con otro crédito hipotecario del Infonavit
- Tener entre 20 y 35 años de edad
El Infonavit señaló que los créditos están diseñados con mensualidades accesibles, con el objetivo de facilitar la adquisición de vivienda.
Documentos que se deben presentar
Las personas interesadas deberán reunir y presentar la siguiente documentación:
- Acta de nacimiento
- CURP
- Identificación oficial vigente
- Certificado de no propiedad
- Carta de no derechohabiencia
- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
- Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos
- Comprobante de estado civil
- En caso de aplicar, certificado de discapacidad emitido por una institución pública
¿Qué sigue después del registro?
Una vez que la persona actualiza su información y manifiesta su interés, el Infonavit realizará un proceso de preselección.
La asignación de las viviendas no es aleatoria y se llevará a cabo conforme al orden de registro de las personas derechohabientes interesadas.
Las notificaciones se enviarán por correo electrónico, mensaje de texto o carta postal. También es posible acudir directamente a los Centros de Servicio Infonavit para recibir orientación.
Grupos prioritarios dentro del programa
El Programa Vivienda para el Bienestar considera como grupos de atención prioritaria a:
- Mujeres jefas de familia
- Personas adultas mayores
- Población indígena
- Personas con discapacidad
De acuerdo con el Infonavit, estos sectores enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda adecuada, por lo que el programa busca atender dichas condiciones con un enfoque social.
