King Air 350 de la Fuerza Aérea Mexicana destaca en misiones humanitarias y rescates

| 16:23 | José Pablo Espíndola | Uno TV

La Fuerza Aérea Mexicana cuenta con aeronaves especializadas para operaciones estratégicas y de apoyo humanitario, entre ellas el King Air 350, un avión turbohélice utilizado para transporte de personal, traslado de pacientes y misiones logísticas.

La aeronave destaca por su versatilidad, ya que puede ser adaptada para realizar funciones de ambulancia aérea y apoyo en desastres naturales. Además, el avión fue utilizado durante el impacto del huracán Otis, cuando se trasladó a personal civil desde hospitales hacia la Ciudad de México.

