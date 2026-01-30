King Air 350 de la Fuerza Aérea Mexicana destaca en misiones humanitarias y rescates

GENERANDO AUDIO...

La Fuerza Aérea Mexicana cuenta con aeronaves especializadas para operaciones estratégicas y de apoyo humanitario, entre ellas el King Air 350, un avión turbohélice utilizado para transporte de personal, traslado de pacientes y misiones logísticas.

La aeronave destaca por su versatilidad, ya que puede ser adaptada para realizar funciones de ambulancia aérea y apoyo en desastres naturales. Además, el avión fue utilizado durante el impacto del huracán Otis, cuando se trasladó a personal civil desde hospitales hacia la Ciudad de México.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.