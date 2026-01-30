CURP biométrica sería obligatoria para trámites a partir de febrero

GENERANDO AUDIO...

En enero inició su implementación en algunas dependencias. Foto: Cuartoscuro.

La CURP biométrica sería obligatoria para realizar algunos trámites federales -como las becas o pensiones del Bienestar– a partir de febrero de este 2026.

La CURP biométrica es el nuevo documento nacional de identificación que concentra las huellas dactilares, fotografía, iris y firma de una persona.

Permite a las autoridades confirmar que la identidad jurídica -el registro formal de un ciudadano, por ejemplo, a través de acta de nacimiento- coincida con la identidad biométrica de cada persona a la hora de realizar algún procedimiento.

Por ello, la CURP biométrica será necesaria para acceder a trámites y servicios del Gobierno federal. Hasta el momento, no sustituye a la versión tradicional para otros procedimientos.

Como ocurre con su versión tradicional, este documento de identificación es obligatorio, toda vez que estará en formato físico y digital, según el artículo 91 Bis de la Ley General de Población.

El Gobierno federal no ha dado información sobre la fecha exacta en que este documento nacional será será obligatorio para realizar determinados trámites.

Sin embargo, se estima que algunos módulos pedirán la CURP biométrica en algunos trámites a partir de febrero de este 2026. Esto, debido a que, en enero, inició su implementación en algunos módulos del Registro Civil y de Renapo.

¿En qué trámites pedirán la CURP biométrica?

Inscripción a escuelas de todos los niveles

Acceso a servicios médicos federales

Cobro de becas, apoyos y pensiones federales

Trámite de pasaporte, licencias y actas oficiales

Requisitos para CURP biométrica

CURP certificada, validada con el Registro Civil

Identificación oficial (INE, pasaporte, cartilla, cédula, credenciales IMSS, ISSSTE o Bienestar)

Acta de nacimiento (solo en el caso de menores de edad)

Paso a paso para tramitar la nueva CURP

Entra al portal del Registro Nacional de Población (Renapo) En el apartado de “servicio requerido”, selecciona la opción “Registro de datos biométricos para la CURP” Selecciona fecha y horario disponible Ingresa tus datos personales. Recibe la confirmación de tu cita por correo electrónico Imprime el comprobante y preséntalo el día del trámite

Te recomendamos: