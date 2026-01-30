Aranceles de EE. UU. a países que envíen petróleo a Cuba podrían causar crisis humanitaria: Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su Gobierno utilizará las vías diplomáticas necesarias ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba.

La mandataria defendió los envíos de crudo al apelar al principio de soberanía de los países, y advirtió que la medida estadounidense podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance en la isla caribeña.

Sheinbaum informó que instruyó al canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, a establecer contacto con sus contrapartes en Estados Unidos para conocer con precisión el decreto firmado por Trump el jueves.

La presidenta señaló que su Gobierno busca conocer los alcances reales de la orden ejecutiva que amenaza con sanciones comerciales a las naciones que vendan petróleo a Cuba.

Riesgo de crisis humanitaria en Cuba

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum advirtió que la aplicación de aranceles podría afectar de manera directa a la población cubana.

“La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano”, declaró.

Declaración leída por la presidenta

Sobre el anuncio del presidente Donald Trump, Sheinbaum Pardo leyó una declaración con cuatro puntos:

“Número uno: México reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional.

Dos: La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente a hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano, situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y al diálogo entre las partes.

Tres: He instruido al secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado de Estados Unidos, a fin de conocer con precisión los alcances del decreto publicado y hacer saber que hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano.

Cuatro: México buscará distintas alternativas, evidentemente también en la defensa de México, para ayudar al pueblo cubano, en línea con nuestra tradición histórica de solidaridad y respeto internacional”.

México ha enviado a la isla menos del 1% de lo que produce

Sheinbaum Pardo también subrayó que México va a esperar a lo que le digan al secretario de Relaciones Exteriores con respecto al alcance que podrían tener los aranceles a naciones que envían ayuda a Cuba.

Puntualizó que México ha enviado a la isla menos del 1% de lo que produce. Y sugirió a Estados Unidos ser el encargado de enviar petróleo a Cuba y así evitar una crisis humanitaria en Cuba.

Tensiones por el suministro de petróleo

Los envíos de petróleo han tensado la relación entre México y Estados Unidos, luego de que el país latinoamericano se convirtiera en el principal proveedor de crudo de Cuba, tras el ataque militar estadounidense a Venezuela y el bloqueo marítimo de buques petroleros venezolanos.

