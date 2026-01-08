La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 8 de enero de 2026.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 8 de enero de 2026

Inicia conferencia de prensa Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esta vez desde Cuernavaca, Morelos. Hoy se informará sobre Seguridad, previo al inicio, la mandataria resalta la disminución de un 40% en los homicidios dolosos, “esto significa 34 homicidios diarios menos; el número más bajo desde 2016”.

