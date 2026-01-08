Diputados de oposición exigen comparecencias por descarrilamiento del Tren Interoceánico

GENERANDO AUDIO...

Tren Interoceánico descarriló el pasado 28 de diciembre de 2025. Foto: Cuartoscuro

Legisladores de oposición exigieron la comparecencia de funcionarios responsables del Tren Interoceánico, incluido el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, para explicar las causas del descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre de 2025, durante la sesión de la Comisión Permanente.

Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otros grupos de oposición señalaron que deben acudir al Congreso el director del Tren Interoceánico, el responsable general del proyecto y el titular de la Secretaría de Marina, dependencia a cargo de la operación y mantenimiento del sistema ferroviario.

“Uno, el director del tren, para empezar. Dos, el director de todo el proyecto del Interoceánico y ahí va el comisionado y también el señor secretario de Marina. Este que está hoy, porque es el que es funcionario. Nosotros pedimos que estén acá”, Rubén Moreira, Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados

Durante la Comisión Permanente, los legisladores adelantaron que presentarán un punto de acuerdo para solicitar la creación de una comisión de investigación independiente sobre el Tren Interoceánico.

“Que se detenga la operación completa del Interoceánico y que se nos explique correctamente qué está sucediendo y se haga una investigación profunda que sea independiente, más allá de lo que haga la fiscalía para deslindar responsabilidades, queremos saber qué pasó con este proyecto… Solicitamos una comisión independiente que no esté en manos del gobierno para que haga las investigaciones técnicas”, Rubén Moreira, Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) informó que presentará una denuncia penal ante la FGR por posibles delitos relacionados con la construcción y operación del Tren Interoceánico.

“La denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de delitos de carácter penal en la construcción y la operación del tren Interoceánico, destacan el uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, corrupción, homicidio culposo y lesiones que se suscitaron por el descarrilamiento del Tren Interoceánico”, Fidel Daniel Chimal García, diputado del PAN

El Tren Interoceánico descarriló el pasado 28 de diciembre de 2025, causando la muerte de 14 personas en total, 13 de ellas en el lugar y una más días después en un nosocomio donde recibía atención médica. Entre las víctimas se confirmaron dos menores de edad.

