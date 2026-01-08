UNAM confirma hackeo en su sistema; activó protocolos de seguridad

GENERANDO AUDIO...

Durante el periodo vacacional, la UNAM detectó una intrusión no autorizada en cinco de sus sistemas informáticos, informó la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC). El incidente fue identificado de forma oportuna y atendido bajo los protocolos institucionales de seguridad informática.

La Universidad detalló que los sistemas afectados forman parte de un universo de más de 100 mil sistemas informáticos universitarios. Como medida preventiva, los servicios involucrados fueron inhabilitados de inmediato para evitar cualquier riesgo adicional.

Tras un primer análisis técnico, la UNAM confirmó que no hay indicios de extracción de información de los sistemas que resguardan datos personales del alumnado, así como del personal académico y administrativo, los cuales permanecen protegidos bajo los esquemas institucionales.

Intrusión detectada en sistemas de la UNAM

La DGTIC explicó que, al detectar el hackeo, se activaron los protocolos institucionales de atención a incidentes, un procedimiento que se aplica ante cualquier evento que pueda comprometer la infraestructura digital universitaria.

Estas acciones incluyeron la revisión técnica inicial de los sistemas comprometidos y su desconexión preventiva, con el objetivo de contener el incidente y proteger la información sensible que maneja la institución.

La Universidad reiteró que los sistemas de datos personales no fueron vulnerados y que, hasta el momento, no existen señales de acceso indebido a bases de datos que contengan información de estudiantes, docentes o personal administrativo.

Además de las medidas internas, la UNAM informó que ya coordina acciones con autoridades locales y federales de ciberseguridad. Esta colaboración tiene como objetivo fortalecer la investigación del incidente y presentar las denuncias legales correspondientes.

La institución señaló que continuará con los análisis técnicos necesarios para determinar el alcance total del incidente de seguridad informática y reforzar sus mecanismos de protección digital.

La Universidad Nacional Autónoma de México mantiene activos sus esquemas de vigilancia y prevención para garantizar la seguridad de sus sistemas y la protección de la información universitaria mientras avanzan las investigaciones.

