Las de hoy | 13 de enero de 2026

| 08:30 | Mario Ostos | Uno TV
  • El Universal: Sheinbaum descarta intervención ante la insistencia de Trump

En una llamada telefónica, la presidenta rechazó la propuesta de su homólogo estadounidense para que militares de Estados Unidos combatan a cárteles en México y subrayó que “eso no está sobre la mesa”.

  • Reforma: Mantienen misterio de petróleo a Cuba

Pemex mantiene opacos los volúmenes, precios y contratos relacionados con los envíos de crudo a la isla, de acuerdo con información revisada por el diario.

  • Milenio Diario: Sheinbaum descarta incursión después de hablar con Trump

La mandataria expuso avances en materia de seguridad y coincidió con el presidente estadounidense en la necesidad de mantener la cooperación, aunque reconocieron que aún hay más por hacer; además, EU permitirá a México suministrar petróleo a Cuba, reveló el secretario Wright.

  • La Jornada: Aceptó Trump que intervenir en México no es necesario: Sheinbaum

La presidenta calificó como “amable” el diálogo con el mandatario estadounidense y reiteró que la cooperación bilateral se mantiene sin afectar la soberanía nacional.

  • Excélsior: Intervención de EU, descartada; hay colaboración

Autoridades de ambos países reconocieron los logros de México en materia de seguridad y reafirmaron la coordinación entre los dos gobiernos.

  • El Financiero: Descarta Sheinbaum intervención militar de EU en México

La presidenta advirtió que podrían presentarse tensiones durante la revisión del Tratado comercial, aunque insistió en que prevalecerá el diálogo.

  • El Economista: 2025, año récord para los ahorros de trabajadores en las Afores

Las cuentas individuales acumularon plusvalías por 1.14 billones de pesos, el mayor monto registrado hasta ahora.

