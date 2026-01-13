Detienen a seis integrantes del Tren de Aragua en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Detienen a integrantes del Tren de Aragua en CDMX. Foto: X de Omar García Harfuch.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció que, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, se logró la detención en Ciudad de México de seis integrantes del Tren de Aragua, organización delictiva trasnacional relacionada con trata de personas y delincuencia organizada.

Golpe al Tren de Aragua en CDMX

En los operativos que derivaron en la detención de los seis integrantes del Tren de Aragua participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), así como de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

Precisó que los detenidos estarían vinculados con actividades de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas, delitos que forman parte de las líneas de investigación abiertas por las autoridades que participaron en el operativo.

Lesli Valeri “N” y Bryan “N”, entre los detenidos

García Harfuch destacó que entre las personas detenidas se encuentra Lesli Valeri “N”, identificada por las autoridades como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas. Además, fungía como enlace con un grupo delictivo local.

Su detención se dio tras la implementación de vigilancias fijas, móviles y discretas en inmuebles ubicados en la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde se recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes para intervenir los domicilios.

Mediante un despliegue operativo coordinado se catearon dos viviendas, donde se detuvo a Lesli Valeri “N” y a cuatro personas más, se aseguraron dosis de metanfetamina, marihuana, teléfonos celulares, un arma de fuego corta, dinero en efectivo, equipos de cómputo, así como una libreta con una relación de nombres vinculada con el cobro de piso a mujeres en diferentes zonas de la ciudad.

Por otra parte, en la alcaldía Iztapalapa fue detenido Bryan “N”, señalado como operador financiero del Tren de Aragua en la CDMX. Entre sus funciones estaban la de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal. Contaba, además, con una orden de aprehensión por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada.