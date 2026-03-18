Las de hoy | 18 de marzo de 2026

| 09:00 | Mario Ostos | UnoTV

UnoTV presenta las noticias principales este 18 de marzo de 2026

  • El Universal: México, reprobado en lectura y acceso a internet en primarias

Registra una caída en la comprensión lectora de estudiantes que concluyen la primaria, señala un informe de la UNESCO. También persisten rezagos en infraestructura, pues 70% de las escuelas de este nivel educativo carecen de internet o computadoras.

  • Reforma: Se inunda y explota: mueren 5 empleados

La refinería Olmeca sufrió lo que fue descrito como la “tormenta perfecta”.

  • Milenio Diario: Exjefe contraterrorista exhibe a Trump: “Irán no era amenaza”

Renuncia Joe Kent porque se resiste a apoyar “en buena conciencia” una guerra causada “por presión israelí”; la Casa Blanca lo califica de “débil” y argumenta que Teherán “iba a atacar primero”.

  • La Jornada: Trump: “Israel forzó la guerra; Irán no era amenaza inminente para EU”

Joseph Kent renunció como jefe de Contraterrorismo.

  • Excélsior El Periódico de la Vida Nacional: Quitan a partidos y al INE bonos y seguros

Limitar salarios y prestaciones de funcionarios electorales, así como topar el gasto de congresos locales y alcaldías, son ejes del Plan B de la presidenta.

  • El Financiero: Crece la recaudación 2.6% real en el primer bimestre

El SAT captó un billón 21 mil 843 millones de pesos al cierre de febrero.

  • El Economista: Crece 0.2% empleo manufacturero en enero e hila dos meses en ascenso

El repunte interrumpió una racha de diez meses consecutivos de caídas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 18 de marzo del 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 18 de marzo del 2026

A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | miércoles 18 de marzo de 2026

Nacional

A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | miércoles 18 de marzo de 2026

Plan B busca más votos para Morena; desequilibra elecciones; no fue lo deseable, sino lo posible: las reacciones a la propuesta

Nacional

Plan B busca más votos para Morena; desequilibra elecciones; no fue lo deseable, sino lo posible: las reacciones a la propuesta

Corrigen omisión de paridad en Plan B del artículo 115

Nacional

Corrigen omisión de paridad en Plan B del artículo 115

Etiquetas: